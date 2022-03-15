Дев’ять нових напрямків — відкриття гуманітарних коридорів 15 березня

Віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про відкриття гуманітарних коридорів 15 березня.

Сьогодні відкриють дев’ять гумкоридорів за такими напрямками:

Маріуполь — Запоріжжя.

Богданівка — Нова Богданівка — Велика Димерка — Зоря — Гоголів — Бровари.

Бобрик — Шевченкове — Тарасівка — Жердова — Гоголів — Бровари.

Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Лебедин — Штепівка — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Шостка — Кролевець — Конотоп — Шевченкове — Хмелів — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Конотоп — Шевченкове — Хмелів — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Оскол — Яцьківка — Олександрівка — Соснове — Святогірськ — Богородичне — Слов’янськ.

Також сьогодні надішлють гуманітарний вантаж із Бердянська до Маріуполя та автобуси для евакуації на зворотному шляху.

Херсонщина та Запорізька область чинять громадянський опір. Дивися, як тисячі мешканців вимагають в окупантів повертатися додому.