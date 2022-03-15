Дев’ять нових напрямків — відкриття гуманітарних коридорів 15 березня

Віце-прем’єрка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про відкриття гуманітарних коридорів 15 березня.
Сьогодні відкриють дев’ять гумкоридорів за такими напрямками:
Оскол — Яцьківка — Олександрівка — Соснове — Святогірськ — Богородичне — Слов’янськ.
Також сьогодні надішлють гуманітарний вантаж із Бердянська до Маріуполя та автобуси для евакуації на зворотному шляху.
Херсонщина та Запорізька область чинять громадянський опір. Дивися, як тисячі мешканців вимагають в окупантів повертатися додому.