Здоровье и красота

Болит горло? Рецепты действенных полосканий, которые снимут боль и убьют бактерии в домашних условиях

Вероника Кононенко, редактор сайта 01 января 2023, 17:00
Розчин для полоскань
Фото: Pexels

Больше новостей
нова пошта графік роботи на новий рік
Успеешь ли ты доставить счастье? График работы Новой почты на Новый год 2023 и праздники
Різдвяні колядки
Ищешь рождественские колядки? Держи 15 колядок на Рождество 2023 для детей любого возраста
Догляд за шкірою під час вагітності - поради експертів
Прислушивайся к себе, а не к маркетологам — как беременным ухаживать за кожей и не отчаяться
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Отруєння чадним газом: симптоми та як уберегтися
Генераторы могут убить — как уберечься от отравления угарным газом
Проблеми з пам'яттю
Ведь я же еще молод(-ая)! Как распознать преждевременное старение мозга и предотвратить его
Як швидко прибрати перегар і що це – корисні поради
Последствия вчерашней вечеринки догоняют сегодня? Как быстро убрать перегар
постільна білизна
Чтобы спать без клещей и микробов: как правильно стирать постель и как часто ее менять

Видео
0:05:03
Обстріл Києва на Новий рік

В первую ночь года! Обстрел Киева сегодня — все про атаку по столице
Вибухи в Києві і Миколаєві
Взрывы в Киеве и ракетные обстрелы Украины, есть погибшие — что известно о массированной атаке 31 декабря и на Новый год
Привітання Зеленського з Новим роком 2023
Год нашей победы! Поздравление Зеленского с Новым годом 2023
Обмін полоненими 31 грудня: 140 військових повернули з полону в Україну
Новый год встретят дома! Обмен военнопленными 31 декабря: кого вернула Украина
0:02:55
Вадим Митков
Уникальные работы: как художник создает искусство на орудиях для убийств
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 31 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:17
Перехваченные разговоры
Только ты никому не говори! Что рассказал оккупант в новых перехваченных разговорах
Обстрел Семеновки
Россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии: есть погибший
Атака дронов на Киев
Повреждены окна, но пострадавших нет — утренняя атака дронов-камикадзе на Киев 30 декабря
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине
Больше видео
нова пошта графік роботи на новий рік
Читать дальше
Успеешь ли ты доставить счастье? График работы Новой почты на Новый год 2023 и праздники

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь