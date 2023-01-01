Болит горло? Рецепты действенных полосканий, которые снимут боль и убьют бактерии в домашних условиях

Зимний авитаминоз и ослабленный иммунитет дают о себе знать в виде простуд. Неприятные симптомы повышенной температуры и насморка, общей слабости могут дополниться еще болью в горле.

Чтобы облегчить неприятные ощущения в горле, к назначенным врачом препаратам можно добавить еще и полоскания. Они снизят болевые ощущения и успокоят острую боль при глотании.

Врач-инфекционист Елена Соколова рассказала журналистам Фактов, чем можно полоскать горло, и поделилась несколькими действенными сочетаниями растворов для полоскания горла.

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Почему полоскания эффективны

Полоскание и смазка горла — важный этап в лечении. К тому же он эффективнее таблеток, поскольку действует локально, уверяют отоларингологи.

Елена Соколова подтвердила это и добавила, что полоскание горла положительно влияет на травмированную или воспаленную слизистую и успокаивает ее.

Также оно нейтрализует бактерии, чем помогает при лечении инфекционно-воспалительных заболеваний горла.

Чтобы ты почувствовал(-а) положительный эффект от полосканий, нужно повторять процедуру с теплым и свежим раствором каждый час. Ведь от частоты ополаскивания зависит результат лечения. А чем полоскать горло, читай в нашем материале.

Отвар из трав

Когда-то не было медикаментов, потому ответ на вопрос, чем полоскать горло, был очевиден — отваром из трав. Его нужно приготовить заранее. Для приготовления используют ромашку, эхинацею, кору дуба, шалфей или зверобой.

Кора дуба здесь занимает особое место, ведь она имеет выраженные противомикробные и противовоспалительные свойства, позволяя быстро снять боль.

Технология приготовления травяных настоек:

Обычно два пакетика, или 2 ст. л. сушеной травы нужно залить 400 мл кипяченой воды. Когда отвар настоится 30 минут, процеди его через сито или марлю или достань пакетики с травами. Раствор для полоскания горла готов.

Перед процедурой отвар следует подогреть.

Растворы из медпрепаратов

Для таких растворов для полоскания используют спиртовые настойки, которые следует растворять в соответствии с инструкцией. Основными препаратами для таких растворов являются прополис, хлорофиллипт, эвкалипт, календула или ротокан.

К примеру, чайную ложку прополиса, хлорофилипта или ротокана можно растворить в 200 мл воды, а эвкалипт — в пропорции 10-15 капель на ту же порцию воды.

Прополис выступает как антибактериальное и противовоспалительное средство, поэтому будет эффективным в борьбе с болью и бактериями.

Отдельно можно выделить раствор фурацилина. Для полоскания горла с этим препаратом следует одну таблетку с концентрацией вещества в 20 мг растворить в 100 мл горячей воды. Полоскать горло таким раствором следует три – четыре раза в день.

Эфирное масло

Эфирное масло чайного дерева эффективно убивает бактерии, вирусы и даже грибки. Кроме того, раствор обладает тонизирующим и противовоспалительным действием.

Известно, что эфирные масла в воде нерастворимы, поэтому придется применить хитрость с химии, чтобы сделать раствор для полоскания.

Пять капель эфирного масла нанеси на половину чайной ложки соли или соды. Получившуюся смесь ты сможешь растворить в стакане теплой воды. После этого раствор будет полностью готов для полоскания.

Куркума и имбирь

Эти составляющие в натуральном виде предотвращают рост болезнетворных бактерий.

Для приготовления раствора натри сухой корень имбиря, чтобы получить чайную ложку порошка. В такой же пропорции всыпь в емкость куркуму и залей ее 200 мл кипятка.

Оставь смесь на 30 мин, чтобы она настоялась, а ингредиенты успели отдать свои полезные свойства. После этого пропусти жидкость через сито и приступай к полосканию.

Если такой вариант выглядит для тебя слишком энергозатратным, есть альтернатива: в 500 мл кипящей воды всыпь 1 ч. л. куркумы и 0,5 ч. л. соли. Оставь настой на 20 мин, после чего можно полоскать пять – шесть раз в день.

Помни, что всегда нужно консультироваться с лечащим врачом. Ведь респираторные заболевания без должного лечения могут приобрести признаки более серьезного заболевания.

Полоскание может быть только дополнительным средством симптоматического лечения к основному курсу, что прописал врач.

Недавно врач Марьяна Кудрявцева рассказала, что делать, когда болит горло, и действительно ли эффективны полоскания. Подробности читай в материале.

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