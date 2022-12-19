“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”

Боль в горле может беспокоить не только в холодное время года. Надо побороть эту проблему, как только появилась першение. Ведь дальше может развиться ангина или другие заболевания.

Семейный врач, аллерголог и пульманолог Марьяна Кудрявцева рассказала, что нужно делать, когда болит горло и помогут ли полоскания.

— Боль в горле появляется, когда в клетки слизистой горла проник вирус. Тогда иммунные клетки (лимфоциты, моноциты и т.д.) идут на помощь, поэтому кровоток становится более интенсивным. Именно поэтому горло становится красным, это нормально.

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Когда вирус попадает в клетку, возникает воспаление.

Итак, клетка выделяет много разных веществ вместе с иммунными комплексами, чтобы сигнализировать о проблеме.

Эти медиаторы раздражают рецепторы слизистой, и возникает боль, отек, першение, — объясняет врач.

Что делать, когда болит горло

Эксперт подчеркнула: когда вирус попал в клетку, полоскание и сосание леденцов не поможет.

Иммунные клетки пришли тебе на помощь, они четко знают свою работу, главное — не мешать.

Для устранения болевого синдрома врач советует употреблять обезболивающее, например, ибупрофен или парацетамол. Перед тем, как употреблять лекарство, нужно обратиться к специалисту. Не следует заниматься самолечением, если не знаешь, как действуют те или иные препараты.

— Частые глотки жидкости, обыкновенный леденец с мятой тоже могут помочь устранить боль в горле. Можно съесть мороженое или выпить прохладной жидкости. При наличии хрипоты и пропавшего голоса лучше выпить теплое какао с молоком, — рассказывает Марьяна Кудрявцева.

Нужно ли полоскать горло, если оно болит

— Запрещено полоскание горла водой с солью и содой, особенно при большой концентрации. Это повреждает слизистую.

Вода, в которой много соли, называется гипертоническим раствором. В нем много натрия, он извлекает из клеток влагу и высушивает слизистые.

Это может привести к частым осложнениям, ведь нарушается жизнь нормальных бактерий в горле и рту, которые контролируют незначительную по многочисленности условно патогенную флору, — объясняет врач.

— Чтобы убить бактерии, нужно создать достаточную концентрацию антибиотика в ткани, например, горле, а поверхностные полоскания ведут только к выработке устойчивости условно-патогенных бактерий во рту и горле, — говорит эксперт, добавляя, что полоскания при вирусном назофарингите могут не помочь.

Относительно аптечных леденцов от боли в горле, она говорит, что некоторые из них обладают веществом с антисептическим действием.

— Их можно использовать при боли в горле и отеке или некоторых стоматитах, но только до семи дней! Они ведь тоже способны нарушать нашу микрофлору, — отмечает Марьяна Кудрявцева.

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