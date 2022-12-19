Советы

“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”

Отвечает
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Марьяна Кудрявцева

Семейный врач, алерголог, пульманолог

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 декабря 2022, 09:00
Що робити, коли болить горло: чи допоможуть полоскання
Фото: Pexels

Советы

“У меня болит горло, что делать? Помогут ли полоскания?”
Отвечает
Мар’яна Кудрявцева сімейна лікарка
Марьяна Кудрявцева
Семейный врач, алерголог, пульманолог

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