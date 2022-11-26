Не можешь говорить? Что делать, когда пропал голос

Зараз розпочалася холодна пора року. У цей період багато людей хворіють. Інколи буває так, що ми втрачаємо голос. Для цього є кілька різних причин.

Ми розповімо, чому під час хвороби зникає голос та як зробити так, щоб він швидше повернувся.

Чому зникає голос під час хвороби

Під час хвороби ми зазвичай тикаємося з дисфонією. Тобто голос зникає не повністю, з’являється захриплість чи осиплість. Повністю голос зникає у рідких випадках. Причини втрати голосу можуть бути різними:

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інфекція — найчастіше голос може зникати при ангіні, фарингіті, ларингіті;

аномалія розвитку гортані — може бути з народження;

алергія — набряк гортані й голосових зв’язок;

добро- чи злоякісні пухлини гортані;

гормональні хвороби;

травми;

ураження черепних нервів або їх центрів тощо.

Що робити, коли зник голос

Лікування втрати голосу залежить від причини. Також слід враховувати вік хворого. Лікування зниклого голосу у дорослого та дитини відрізняється. Завжди треба звертатися до лікаря, який зможе правильно підібрати препарати та дозування.

Інфекційні причини

Під час застуди, джерелом якої є інфекція, треба лікувати зниклий голос комплексно.

Насамперед підвищити вологість. Імунні фактори краще вбивають віруси на слизовій оболонці, зволоженій ззовні. Голос може зникнути, бо через запалення слизова пересихає.

Підвищити вологу у приміщенні можна завдяки спеціальним приладам, можна також повісити мокре простирадло або поставити у кімнаті відро з водою.

Щоб зволожити слизову оболонку горла варто пити теплі напої: чай, молоко, бульйон тощо.

Але зверни увагу — теплі напої. Гарячі чи холодні можуть посилити набряк слизової оболонки.

Обов’язково варто встановити режим голосового спокою. Тоді голосові зв’язки зможуть відпочити й швидше відновитися. Не варто приймати будь-які препарати без призначення лікаря, це може тільки нашкодити.

Неінфекційні причини

Лікування неінфекційних причин проводиться амбулаторно. Лікарі можуть рекомендувати госпіталізацію, якщо крім зниклого голосу є інші ознаки хвороби. Цими ознаками можуть бути порушення дихання чи наростання інтоксикації.

Також амбулаторного лікування потребують онкозахворювання, міастенії, хімічні та термічні опіки верхніх дихальних шляхів, тяжкі форми алергії, травми гортані.

У цих випадках може знадобитися інтенсивна терапія, реанімаційні заходи й навіть оперативне лікування. Про всі подробиці лікування розкаже спеціаліст на прийомі.

Надмірний кашель може пошкодити горло та призвести до втрати голосу. Раніше ми розповідали про бронхіт, його симптоми та лікування.

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