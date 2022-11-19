Обычный кашель или что-то серьезнее? Бронхит — его виды, причины и лечение

С ухудшением погодных условий резко увеличивается риск сезонных заболеваний, таких как ОРВИ, ангина или бронхит. Иногда кажется, что “обычный” кашель не несет никакой угрозы, но он может быть только первым симптомом острого бронхита.

Читай, какие виды бронхита бывают, откуда он возникает и как его лечить.

Что такое бронхит

Бронхит — это инфекционное заболевание дыхательных путей (бронхов), сопровождающееся повышенным выделением слизи и кашлем, провоцируемое различными факторами.

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Виды бронхита

Выделяют три вида бронхита:

Острый — это временное воспаление дыхательных путей, вызывающее кашель и слизь. Заболевание длится до трех недель. Может поражать людей всех возрастов, однако чаще бывает у детей в возрасте до пяти лет. Рецидивирующий — повторяется до трех раз в год. Хронический — это постоянное раздражение и воспаление бронхов, продолжающееся каждый день в течение трех месяцев в году и более двух лет подряд.

Если у тебя бронхит, нужно бросить курить. Курение способствует ухудшению симптома бронхита и увеличивает риск развития хронического бронхита.

Также прекращение курения при бронхите может стать идеальной возможностью бросить курить совсем.

Причины возникновения бронхита

Основная причина острого бронхита — вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.

Ты можешь заразиться вирусом, коснувшись, например, дверной ручки, которой пользовался больной бронхитом человек.

Иногда причиной бронхита может являться бактериальная инфекция.

Симптомы бронхита

Кашель сухой или мокрый. При остром бронхите кашель может длиться от двух до трех недель.

Дискомфорт или боль в груди, связанные с частым кашлем.

Хрипота.

Ощущение нехватки воздуха.

Насморк.

Головная боль.

Лихорадка.

Слабость.

При хронической форме бронхита симптомы идентичны острому бронхиту. Разница лишь в том, что заболевание протекает с периодами ремиссии и рецидивов. Их продолжительность и частота индивидуальны.

Лечение бронхита

Если заболевание вызвано вирусами, антибиотики будут неэффективны при лечении бронхита.

Соблюдай постельный режим, поскольку острая форма заболевания может давать осложнения на легкие.

Пей больше жидкости. Это помогает предотвратить обезвоживание и разжижает слизь в легких, облегчая откашливание.

Много отдыхай.

Выпей обезболивающее, например парацетамол или ибупрофен.

Избегай сигаретного дыма, пыли и других аллергенов, которые могут осложнить дыхание.

Помните, что самолечение может быть вредным для твоего здоровья и для более точной диагностики необходимо обратиться к врачу.

Кто находится в группе риска

Пожилые люди.

Курильщики.

Дети до пяти лет.

Люди со слабым иммунитетом.

Люди с сопутствующими заболеваниями, например, с астмой.

Профилактика заболевания

Чтобы избежать бронхита, следуй простым советам:

Регулярно мой руки с мылом.

Прикрывай рот при кашле или чихании.

Увлажняй воздух в помещении.

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