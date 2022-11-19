Обычный кашель или что-то серьезнее? Бронхит — его виды, причины и лечение

С ухудшением погодных условий резко увеличивается риск сезонных заболеваний, таких как ОРВИ, ангина или бронхит. Иногда кажется, что “обычный” кашель не несет никакой угрозы, но он может быть только первым симптомом острого бронхита.
Читай, какие виды бронхита бывают, откуда он возникает и как его лечить.
Бронхит — это инфекционное заболевание дыхательных путей (бронхов), сопровождающееся повышенным выделением слизи и кашлем, провоцируемое различными факторами.
Выделяют три вида бронхита:
Если у тебя бронхит, нужно бросить курить. Курение способствует ухудшению симптома бронхита и увеличивает риск развития хронического бронхита.
Если у тебя бронхит, нужно бросить курить. Курение способствует ухудшению симптома бронхита и увеличивает риск развития хронического бронхита.
Также прекращение курения при бронхите может стать идеальной возможностью бросить курить совсем.
Основная причина острого бронхита — вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.
Ты можешь заразиться вирусом, коснувшись, например, дверной ручки, которой пользовался больной бронхитом человек.
Ты можешь заразиться вирусом, коснувшись, например, дверной ручки, которой пользовался больной бронхитом человек.
Иногда причиной бронхита может являться бактериальная инфекция.
При хронической форме бронхита симптомы идентичны острому бронхиту. Разница лишь в том, что заболевание протекает с периодами ремиссии и рецидивов. Их продолжительность и частота индивидуальны.
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Если заболевание вызвано вирусами, антибиотики будут неэффективны при лечении бронхита.
Если заболевание вызвано вирусами, антибиотики будут неэффективны при лечении бронхита.
Помните, что самолечение может быть вредным для твоего здоровья и для более точной диагностики необходимо обратиться к врачу.
Помните, что самолечение может быть вредным для твоего здоровья и для более точной диагностики необходимо обратиться к врачу.
Чтобы избежать бронхита, следуй простым советам:
Недавно Вікна рассказывали, что такое длительный кашель, почему он не проходит и когда нужно обращаться к врачу.