Кашель — не болезнь, а симптом: почему ты долго кашляешь и когда обращаться к врачу

Длительный кашель может беспокоить и пугать людей. Конечно, в нем мало приятного. Но всегда ли кашель свидетельствует о какой-нибудь болезни?

Фтизиатр и пульмонолог Марина Корчинская рассказала для платформы Береги себя, что такое кашель, почему он не проходит и когда обращаться к врачу.

Причины кашля

Кашель — это не болезнь, а симптом. Он помогает организму избавиться от того, что нам мешает. Например, люди откашливают слизь, пыль, чужеродные предметы и т.д.

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Длительный кашель чаще всего связывается с переносом вирусной инфекции. Он может досаждать в течение аж восьми недель, но обычно проходит самостоятельно без лечения.

Яркий пример кашля после вирусной инфекции — это коронавирус. Около 5% переболевших могут кашлять ориентировочно год и больше, — отмечает Корчинская.

Кроме того, достаточно распространен синдром постназального затекания (рефлюкс эзофагит). В таком случае часть содержимого желудка попадает в пищевод, ротоглотку или дыхательные пути и вызывает кашель.

У детей может наблюдаться психогенный кашель, причиной которого является психика. Он бывает громким, но внезапно исчезает, когда ребенок спит или отвлекается на что-нибудь.

Для лечения такого типа кашля следует обратиться к психотерапевту.

Когда идти к врачу

Все-таки если кашель длится более восьми недель и нет никакого улучшения, то следует обратиться к врачу.

Кроме этого, следует обращать внимание на характер кашля. Некоторые проявления могут быть симптомами опасных заболеваний:

кашель становится более интенсивным;

в мокроте появился гной или кровь;

количество мокроты увеличилось;

есть ощущение сжатия в груди.

Также не стоит игнорировать другие симптомы, сопровождающие кашель:

лихорадка; затрудненное дыхание; свистящее дыхание; потеря веса; сильная усталость; потливость по ночам и т.д.

Не следует назначать себе самостоятельно лекарства или диагностику. И тем более нельзя ставить себе диагнозы после прочтения публикаций в интернете.

Прежде чем тратить средства и проходить компьютерную томографию, проконсультируйся со специалистом.

Кашель как симптом туберкулеза

Длительный кашель может быть симптомом туберкулеза гортани, трахеи или бронхов. При этом он просто невыносим и устойчив к любым препаратам против кашля.

Как правило, в таком случае пациенты быстро замечают его и обращаются к врачу.

А вот другие легочные формы туберкулеза могут протекать вообще без кашля. Поэтому это не типичный симптом этого заболевания.

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