Кашель — не болезнь, а симптом: почему ты долго кашляешь и когда обращаться к врачу

Длительный кашель может беспокоить и пугать людей. Конечно, в нем мало приятного. Но всегда ли кашель свидетельствует о какой-нибудь болезни?
Фтизиатр и пульмонолог Марина Корчинская рассказала для платформы Береги себя, что такое кашель, почему он не проходит и когда обращаться к врачу.
Кашель — это не болезнь, а симптом. Он помогает организму избавиться от того, что нам мешает. Например, люди откашливают слизь, пыль, чужеродные предметы и т.д.
Длительный кашель чаще всего связывается с переносом вирусной инфекции. Он может досаждать в течение аж восьми недель, но обычно проходит самостоятельно без лечения.
Яркий пример кашля после вирусной инфекции — это коронавирус. Около 5% переболевших могут кашлять ориентировочно год и больше, — отмечает Корчинская.
Яркий пример кашля после вирусной инфекции — это коронавирус. Около 5% переболевших могут кашлять ориентировочно год и больше, — отмечает Корчинская.
Кроме того, достаточно распространен синдром постназального затекания (рефлюкс эзофагит). В таком случае часть содержимого желудка попадает в пищевод, ротоглотку или дыхательные пути и вызывает кашель.
У детей может наблюдаться психогенный кашель, причиной которого является психика. Он бывает громким, но внезапно исчезает, когда ребенок спит или отвлекается на что-нибудь.
Для лечения такого типа кашля следует обратиться к психотерапевту.
Все-таки если кашель длится более восьми недель и нет никакого улучшения, то следует обратиться к врачу.
Кроме этого, следует обращать внимание на характер кашля. Некоторые проявления могут быть симптомами опасных заболеваний:
Также не стоит игнорировать другие симптомы, сопровождающие кашель:
Не следует назначать себе самостоятельно лекарства или диагностику. И тем более нельзя ставить себе диагнозы после прочтения публикаций в интернете.
Не следует назначать себе самостоятельно лекарства или диагностику. И тем более нельзя ставить себе диагнозы после прочтения публикаций в интернете.
Прежде чем тратить средства и проходить компьютерную томографию, проконсультируйся со специалистом.
Длительный кашель может быть симптомом туберкулеза гортани, трахеи или бронхов. При этом он просто невыносим и устойчив к любым препаратам против кашля.
Как правило, в таком случае пациенты быстро замечают его и обращаются к врачу.
А вот другие легочные формы туберкулеза могут протекать вообще без кашля. Поэтому это не типичный симптом этого заболевания.
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