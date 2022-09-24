Не обычное ОРЗ! Все, что нужно знать о коклюше, его симптомах, лечении и защите малышей

На этой неделе в Ивано-Франковске зарегистрировали подозрение на коклюш — острое инфекционное заболевание. Об этом сообщает издание VERSII.

Читай, что это за болезнь, какие ее симптомы, лечение и профилактика.

Что такое коклюш

Центр общественного здоровья Минздрава Украины отмечает, что коклюш — это заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией Bordetella pertussis.

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Инфекция легко распространяется среди людей преимущественно воздушно-капельным путем при кашле или чихании.

Дети, зараженные коклюшем, часто имеют приступы кашля в течение четырех – восьми недель. Это заболевание особенно опасно для новорожденных и детей до трех лет.

Способы заражения коклюшем

Больной коклюшем может передавать инфекцию другим в течение 30 дней после заражения.

В 70% случаев люди, непосредственно контактировавшие с больным на протяжении длительного времени, сами подхватывают это заболевание.

Поэтому важно изолировать больного коклюшем в отдельную палату или комнату.

Впрочем, заразиться коклюшем через вещи или третьих лиц почти невозможно, потому что возбудитель болезни неустойчив в окружающей среде.

Симптомы коклюша

Обычно это заболевание имеет инкубационный период от семи до десяти дней после инфицирования. В общем коклюш похож на обычное ОРЗ, однако носит долговременный характер.

Первые симптомы коклюша:

общая слабость;

повышение температуры тела до 38,5 ºС;

жар;

насморк;

сухой кашель, обычно переходящий в судорожный;

покраснение горла;

временное прекращение дыхательных движений (у новорожденных).

Осложнениями от коклюша могут быть пневмония, реже конвульсии и поражения головного мозга (энцефалопатия).

Врачи диагностируют болезнь благодаря выявлению бактерий Bordetella pertussis в организме человека. Обязательно нужно обследовать на коклюш всех лиц, которые были в контакте с больным.

Протекание коклюша

Врач-эпидемиолог отделения эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ольга Кубрак рассказывает, что в зависимости от длительности и частоты приступов кашля это заболевание может протекать в легкой, средней или тяжелой форме.

Приступы кашля возникают преимущественно ночью и могут заканчиваться рвотой.

Спазматический приступ имеет несколько толчков кашля, сопровождающихся вдохом со свистом, затем цикл снова возобновляется.

Один приступ включает в себя до 15-20 серий кашля и зависит от того, в какой форме тяжести протекает болезнь, — говорит врач.

Во время приступа кашля у ребенка могут:

сдуваться вены на шее;

краснеть и даже синеть лицо;

временно останавливаться дыхание;

появляться судороги мышц;

проступать кровоизлияния на глазных конъюнктивах.

Острая фаза болезни длится три недели, после чего кашель становится реже, однако сохраняется еще два – три месяца.

Министерство здравоохранения дает рекомендации родителям, как облегчить течение коклюша для своего ребенка:

выдели для ребенка тихую, мало освещенную комнату;

не беспокой малыша лишний раз;

регулярно проветривай комнату;

корми ребенка маленькими порциями после приступа кашля;

избегай раздражителей, которые могут провоцировать приступы кашля;

не оставляй ребенка в одиночестве во время приступа;

спи с малышом в одной комнате.

Когда приступ начался, нужно посадить ребенка на колени и держать, немного наклонив вперед. Нужно быть с ребенком рядом, пока он не начнет равномерно дышать после кашля, — говорят в Минздраве.

Профилактика коклюша

Чтобы защитить своего малыша от коклюша, нужно вакцинироваться в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев.

Преимущественно детей прививают адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДП или АаКДП). Так вырабатывается стойкий иммунитет не только против коклюша, но и против дифтерии и столбняка.

Больше о вакцинах АКДП можно прочесть здесь.

Если у ребенка есть клинические противопоказания к прививке, то необходимо вакцинировать его окружение.

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