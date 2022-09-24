Не обычное ОРЗ! Все, что нужно знать о коклюше, его симптомах, лечении и защите малышей

На этой неделе в Ивано-Франковске зарегистрировали подозрение на коклюш — острое инфекционное заболевание. Об этом сообщает издание VERSII.
Читай, что это за болезнь, какие ее симптомы, лечение и профилактика.
Центр общественного здоровья Минздрава Украины отмечает, что коклюш — это заболевание дыхательных путей, вызванное бактерией Bordetella pertussis.
Инфекция легко распространяется среди людей преимущественно воздушно-капельным путем при кашле или чихании.
Дети, зараженные коклюшем, часто имеют приступы кашля в течение четырех – восьми недель. Это заболевание особенно опасно для новорожденных и детей до трех лет.
Больной коклюшем может передавать инфекцию другим в течение 30 дней после заражения.
В 70% случаев люди, непосредственно контактировавшие с больным на протяжении длительного времени, сами подхватывают это заболевание.
В 70% случаев люди, непосредственно контактировавшие с больным на протяжении длительного времени, сами подхватывают это заболевание.
Поэтому важно изолировать больного коклюшем в отдельную палату или комнату.
Впрочем, заразиться коклюшем через вещи или третьих лиц почти невозможно, потому что возбудитель болезни неустойчив в окружающей среде.
Обычно это заболевание имеет инкубационный период от семи до десяти дней после инфицирования. В общем коклюш похож на обычное ОРЗ, однако носит долговременный характер.
Первые симптомы коклюша:
Осложнениями от коклюша могут быть пневмония, реже конвульсии и поражения головного мозга (энцефалопатия).
Врачи диагностируют болезнь благодаря выявлению бактерий Bordetella pertussis в организме человека. Обязательно нужно обследовать на коклюш всех лиц, которые были в контакте с больным.
Врач-эпидемиолог отделения эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Ольга Кубрак рассказывает, что в зависимости от длительности и частоты приступов кашля это заболевание может протекать в легкой, средней или тяжелой форме.
Приступы кашля возникают преимущественно ночью и могут заканчиваться рвотой.
Спазматический приступ имеет несколько толчков кашля, сопровождающихся вдохом со свистом, затем цикл снова возобновляется.
Спазматический приступ имеет несколько толчков кашля, сопровождающихся вдохом со свистом, затем цикл снова возобновляется.
Один приступ включает в себя до 15-20 серий кашля и зависит от того, в какой форме тяжести протекает болезнь, — говорит врач.
Во время приступа кашля у ребенка могут:
Острая фаза болезни длится три недели, после чего кашель становится реже, однако сохраняется еще два – три месяца.
Министерство здравоохранения дает рекомендации родителям, как облегчить течение коклюша для своего ребенка:
Когда приступ начался, нужно посадить ребенка на колени и держать, немного наклонив вперед. Нужно быть с ребенком рядом, пока он не начнет равномерно дышать после кашля, — говорят в Минздраве.
Когда приступ начался, нужно посадить ребенка на колени и держать, немного наклонив вперед. Нужно быть с ребенком рядом, пока он не начнет равномерно дышать после кашля, — говорят в Минздраве.
Чтобы защитить своего малыша от коклюша, нужно вакцинироваться в возрасте двух, четырех, шести и 18 месяцев.
Преимущественно детей прививают адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДП или АаКДП). Так вырабатывается стойкий иммунитет не только против коклюша, но и против дифтерии и столбняка.
Больше о вакцинах АКДП можно прочесть здесь.
Если у ребенка есть клинические противопоказания к прививке, то необходимо вакцинировать его окружение.
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