Не звичайне ГРЗ! Усе, що потрібно знати про кашлюк, його симптоми, лікування та захист малюків

Цього тижня в Івано-Франківську зареєстрували підозру на кашлюк — гостре інфекційне захворювання. Про це повідомляє видання VERSII.
Читай, що це за хвороба, які її симптоми, лікування та профілактика.
Центр громадського здоров’я МОЗ України зазначає, що кашлюк — це захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією Bordetella pertussis.
Інфекція легко поширюється серед людей переважно повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.
Діти, заражені кашлюком, часто мають напади кашлю протягом чотирьох – восьми тижнів. Це захворювання особливо небезпечне для немовлят та дітей до трьох років.
Хворий на кашлюк може передавати інфекцію іншим впродовж 30 днів після зараження.
У 70% люди, які безпосередньо контактували з хворим впродовж тривалого часу, самі підхоплюють це захворювання.
У 70% люди, які безпосередньо контактували з хворим впродовж тривалого часу, самі підхоплюють це захворювання.
Тому важливо ізолювати хворого на кашлюк в окрему палату чи кімнату.
Утім заразитись кашлюком через речі або третіх осіб майже неможливо, бо збудник хвороби нестійкий у навколишньому середовищі.
Зазвичай ця хвороба має інкубаційний період від семи до десяти днів після інфікування. Загалом кашлюк схожий на звичайне ГРЗ, проте має довготривалий характер.
Перші симптоми кашлюку:
Ускладненнями від кашлюку може бути пневмонія, рідше конвульсії та ураження головного мозку (енцефалопатія).
Лікарі діагностують хворобу завдяки виявленню бактерій Bordetella pertussis в організмі людини. Обов’язково потрібно обстежити на кашлюк всіх осіб, які були в контакті з хворим.
Лікарка-епідеміолог відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Ольга Кубрак розповідає, що залежно від тривалості та частоти нападів кашлю це захворювання може протікати у легкій, середній або тяжкій формі.
Напади кашлю виникають переважно вночі та можуть закінчуватись блюванням.
Спазматичний напад має кілька поштовхів кашлю, що супроводжуються вдихом зі свистом, потім цикл знову поновлюється.
Спазматичний напад має кілька поштовхів кашлю, що супроводжуються вдихом зі свистом, потім цикл знову поновлюється.
Один напад включає до 15-20 серій кашлю і залежить від того, у якій формі тяжкості протікає хвороба, — каже лікарка.
Під час нападу кашлю в дитини можуть:
Гостра фаза хвороби триває три тижні, після чого кашель стає рідшим, проте зберігається ще два – три місяці.
Міністерство охорони здоров’я дає рекомендації батькам, як полегшити перебіг кашлюку для своєї дитини:
Коли напад почався, потрібно посадити дитину на коліна та тримати, трішки нахиливши вперед. Ти маєш бути з дитиною поруч, поки вона не почне рівномірно дихати після кашлю, — кажуть у МОЗ.
Коли напад почався, потрібно посадити дитину на коліна та тримати, трішки нахиливши вперед. Ти маєш бути з дитиною поруч, поки вона не почне рівномірно дихати після кашлю, — кажуть у МОЗ.
Щоб захистити свого малюка від кашлюку потрібно вакцинуватись у віці двох, чотирьох, шести та 18 місяців.
Переважно дітей щеплюють адсорбованою кашлюково-дифтерійно-правцевою вакциною (АКДП або АаКДП). Так виробляється стійкий імунітет не лише проти кашлюку, а й проти дифтерії та правця.
Більше про вакцини АКДП можна прочитати тут.
Якщо в дитини є клінічні протипокази до щеплення, то необхідно вакцинувати її оточення.
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