Не звичайне ГРЗ! Усе, що потрібно знати про кашлюк, його симптоми, лікування та захист малюків

Цього тижня в Івано-Франківську зареєстрували підозру на кашлюк — гостре інфекційне захворювання. Про це повідомляє видання VERSII.

Читай, що це за хвороба, які її симптоми, лікування та профілактика.

Що таке кашлюк

Центр громадського здоров’я МОЗ України зазначає, що кашлюк — це захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією Bordetella pertussis.

Зараз також дивляться

Інфекція легко поширюється серед людей переважно повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Діти, заражені кашлюком, часто мають напади кашлю протягом чотирьох – восьми тижнів. Це захворювання особливо небезпечне для немовлят та дітей до трьох років.

Способи зараження кашлюком

Хворий на кашлюк може передавати інфекцію іншим впродовж 30 днів після зараження.

У 70% люди, які безпосередньо контактували з хворим впродовж тривалого часу, самі підхоплюють це захворювання.

Тому важливо ізолювати хворого на кашлюк в окрему палату чи кімнату.

Утім заразитись кашлюком через речі або третіх осіб майже неможливо, бо збудник хвороби нестійкий у навколишньому середовищі.

Симптоми кашлюку

Зазвичай ця хвороба має інкубаційний період від семи до десяти днів після інфікування. Загалом кашлюк схожий на звичайне ГРЗ, проте має довготривалий характер.

Перші симптоми кашлюку:

загальна слабкість;

підвищення температури тіла до 38,5ºС;

жар;

нежить;

сухий кашель, який зазвичай переходить у судомний;

почервоніння горла;

тимчасове припинення дихальних рухів (у немовлят).

Ускладненнями від кашлюку може бути пневмонія, рідше конвульсії та ураження головного мозку (енцефалопатія).

Лікарі діагностують хворобу завдяки виявленню бактерій Bordetella pertussis в організмі людини. Обов’язково потрібно обстежити на кашлюк всіх осіб, які були в контакті з хворим.

Протікання кашлюку

Лікарка-епідеміолог відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Ольга Кубрак розповідає, що залежно від тривалості та частоти нападів кашлю це захворювання може протікати у легкій, середній або тяжкій формі.

Напади кашлю виникають переважно вночі та можуть закінчуватись блюванням.

Спазматичний напад має кілька поштовхів кашлю, що супроводжуються вдихом зі свистом, потім цикл знову поновлюється.

Один напад включає до 15-20 серій кашлю і залежить від того, у якій формі тяжкості протікає хвороба, — каже лікарка.

Під час нападу кашлю в дитини можуть:

здуватись вени на шиї;

червоніти та навіть синіти обличчя;

тимчасово зупинятись дихання;

з’являтись судоми м’язів;

проступати крововиливи на очних кон’юнктивах.

Гостра фаза хвороби триває три тижні, після чого кашель стає рідшим, проте зберігається ще два – три місяці.

Міністерство охорони здоров’я дає рекомендації батькам, як полегшити перебіг кашлюку для своєї дитини:

виділи для дитини тиху, мало освітлену кімнату;

не турбуй малюка зайвий раз;

регулярно провітрюй кімнату;

годуй дитину маленькими порціями після нападу кашлю;

уникай подразників, які можуть провокувати напади кашлю;

не залишай дитину на самоті під час нападу;

спи з малюком в одній кімнаті.

Коли напад почався, потрібно посадити дитину на коліна та тримати, трішки нахиливши вперед. Ти маєш бути з дитиною поруч, поки вона не почне рівномірно дихати після кашлю, — кажуть у МОЗ.

Профілактика кашлюку

Щоб захистити свого малюка від кашлюку потрібно вакцинуватись у віці двох, чотирьох, шести та 18 місяців.

Переважно дітей щеплюють адсорбованою кашлюково-дифтерійно-правцевою вакциною (АКДП або АаКДП). Так виробляється стійкий імунітет не лише проти кашлюку, а й проти дифтерії та правця.

Більше про вакцини АКДП можна прочитати тут.

Якщо в дитини є клінічні протипокази до щеплення, то необхідно вакцинувати її оточення.

Майже два мільйони українських дітей були змушені покинути свої домівки через війну та шукати прихисток за межами рідної країни. Читай, як проходить вакцинація дітей за кордоном та які щеплення потрібні в ЄС.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!