Здоров'я та краса

Шість інфекційних загроз під час війни — які хвороби можуть поширитись в Україні та як захистити себе

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Вересня 2022, 08:30
Які хвороби загрожують українцям через війну
Фото: Pexels

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