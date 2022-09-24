Шість інфекційних загроз під час війни — які хвороби можуть поширитись в Україні та як захистити себе

Росія принесла на українську землю біль, смерті та значні руйнування. А разом з тим і нестачу ліків та медиків, відсутність чистої води та електроенергії, тисячі непохованих тіл та розбомблені лікарні.

Це все, звісно, завдало удару по медичній системі України та сприятиме загрозам поширення інфекційних хвороб серед населення.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів виданню ВВС News Україна про те, які інфекції загрожують українцям через війну та як захистити себе.

Шість інфекційних загроз

Є шість інфекційних хвороб, які зараз є найбільшою загрозою — це холера, ковід, кір, поліо, дифтерія і гепатит А, — зазначає Кузін.

Наразі українські медики посилено моніторять кожну з цих інфекцій. Так у деокупованих місцях з відсутністю чистої питної води людям роздають спеціальні таблетки для знезараження води та попередження гепатиту А. За словами головного санітарного лікаря, в Україні не реєстрували спалах цієї хвороби. Крім того, з червня на території всієї країни проводять тестування людей із симптомами гострої кишкової інфекції на наявність холери, а також беруть проби з прісної, морської та стічних вод. За цей час зареєстрували лише один випадок зараження в Миколаївській області. Проте не варто забувати, що на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Маріуполі, цілком можливий спалах холери.

Осінній пік захворюваності на Covid-19

Попри всі жарти, мовляв, війна вилікувала коронавірус, він навпаки — набирає обертів. І це глобальна тенденція.

ВООЗ прогнозує пік захворюваності на ковід у кінці вересня з показниками 27 000 нових випадків щоденно.

Наразі, за даними Кузіна, в Україні реєструють 23 000 випадків інфікування на тиждень.

Єдиний штам, який зараз циркулює в Україні, — це Омікрон. На щастя, він має легкий перебіг, особливо у вакцинованих людей. Хворі на Омікрон рідше потребують кисню, ніж це було зі штамом Дельта, — пояснює лікар.

Тож МОЗ очікує, що Україні вистачатиме і ліжок, і кисню для хворих на Covid-19.

Вакцинація дорослих і малих

Кузін закликає продовжувати планову вакцинацію дітей навіть попри війну. Адже здоров’я — завжди найголовніше. А ось дорослим, окрім вакцинації проти Covid-19, потрібно зробити щеплення від дифтерії та правця. Ревакцинація проводиться кожні десять років. У нас зараз вакциновано лише 20% людей. Тобто лише кожна п’ята доросла людина має захист. Під час війни ризики захворіти на дифтерію та правець збільшується, бо зростає ризик травмування, — зазначає головний санлікар.

Поширення неінфекційних хвороб

Через війну люди стали менше звертатись до лікарів, а тому зменшується виявлення неінфекційних хвороб. Тому можна припустити, що з часом негативні наслідки такої тенденції відчуватиме ціле покоління.

91% смертей в Україні зараз пов’язані саме з неінфекційними хворобами — серцево-судинні захворювання, діабет, онкологічні хвороби, захворювання легень, — наголошує Кузін.