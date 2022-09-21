Covid-19 набирає обертів: чи повернеться масковий режим в Україну

Через війну українці вже й забули про недавню кризу — пандемію Covid-19. Попри це, спостерігається істотне збільшення кількості хворих на “корону” — понад 36 тисяч людей інфікувалося тільки за останній тиждень. Про це повідомило МОЗ.

Попри це, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону Єдиних новин повідомив: наразі влада не збирається вводити профілактичні обмеження по всій країні.

Йдеться про масковий режим, а також обов’язкову перевірку COVID-сертифікатів. Також не пропонується і локдаун.

Натомість місцева влада може вводити профілактичні дії, залежно від епідеміологічної ситуації у регіоні. Наприклад, про рекомендоване носіння масок уже повідомили у Києві та Івано-Франківську.

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Кузін наголошує: такі заходи можуть зменшувати захворюваність у містах. Маски можуть рекомендувати носити у медичних закладах, в транспорті та місцях скупчення людей.

Області можуть використовувати цей механізм, але має бути баланс між можливостями, безпековим питанням і тим впливом, який ці заклади можуть спричинити щодо зростання кількості випадків захворювання.

Зважаючи на підвищення захворюваності, в Україні дозволили друге бустерне щеплення. Читай, хто та де може його отримати, в нашому матеріалі.

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