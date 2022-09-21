Covid-19 набирает обороты: введут ли масочный режим в Украине

Из-за войны украинцы уже и забыли о недавнем кризисе — пандемии Covid-19. Несмотря на это, за последнюю неделю наблюдается существенное сезонное увеличение количества больных “короной” — инфицировалось более 36 тысяч человек. Об этом сообщил Минздрав.

Несмотря на это, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона Єдині новини сообщил: в настоящее время власти не собираются вводить профилактические ограничения по всей стране.

Речь идет о масочном режиме, а также обязательной проверке COVID-сертификатов. Также не будет локдауна.

Местные власти могут вводить профилактические действия в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе. Например, о рекомендованном ношении масок уже сообщили в Киеве и Ивано-Франковске.

Кузин отмечает: такие меры могут уменьшать заболеваемость в городах. Маски могут рекомендовать носить в медицинских учреждениях, транспорте и местах скопления людей.

Области могут использовать этот механизм, но должен быть баланс между возможностями, вопросом безопасности и тем влиянием, которым эти учреждения могут провоцировать рост количества случаев заболевания.

Учитывая повышение заболеваемости, в Украине разрешили вторую бустерную прививку. Читай, кто и где может ее получить, в нашем материале.

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