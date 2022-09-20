В Украине разрешили вторую бустерную дозу: новые изменения в схемах вакцинации от Covid-19

Кажется, что наши граждане уже забыли о коронавирусе, но он никуда не делся. Мы перестали соблюдать масочный режим и другие меры безопасности, поэтому количество больных возросло.

В Минздраве призывают вакцинироваться от Covid-19 и разрешили делать вторую бустерную дозу. Мы расскажем об изменениях вакцинации против коронавируса.

— Ситуация с коронавирусной болезнью сейчас контролируемая, однако мы должны быть готовы к дальнейшему росту количества случаев заболевания, — сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

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Он подчеркнул, что вакцинация сейчас означает не только собственную защиту. Это создает меньшую нагрузку на больницы, которые должны спасать жизни нашим военным.

Кому разрешается вторая бустерная доза

Вторую бустерную дозу могут сделать все украинцы старше 18 лет. Но между первой и второй бустерными дозами должно пройти не менее четырех месяцев.

Также уменьшены минимальные сроки между базовым курсом вакцинации и бустерной дозой. Теперь дополнительную дозу вакцины можно получить через пять месяцев после завершения первоначального курса.

Кроме того, в Минздраве утвердили новые схемы вакцинации по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Европейского медицинского агентства и Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации.

Основные изменения в схемах вакцинации

Инактивированную вакцину CoronoVac можно использовать для бустерной прививки после применения других вакцин.

То есть, если ты получил(-а) базовый курс вакциной Comirnaty, Moderna или другой вакциной, то можешь получить бустерную прививку (и первую, и вторую) вакциной CoronoVac.

В Минздраве отметили, что такая схема не только безопасна, но и может защитить от госпитализации и других рисков.

Дети тоже могут получить вакцину

Еще одним главным изменением является то, что теперь дети от 5 до 11 лет могут получить вакцину против Covid-19. Раньше это разрешалось делать с 12 лет.

Прививки детей будут осуществлять вакциной Comirnaty (Pfizer). Для этого потребуется согласие родителей или опекунов. В Украине ждут эти вакцины, ведь детям нужна меньшая дозировка.

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