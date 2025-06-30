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Ток по-европейски: как 230В изменит использование электроприборов

Мария Дзюба, редактор сайта 30 июня 2025, 19:30
Ток по-европейски: как 230В изменит использование электроприборов
Фото Pexels

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