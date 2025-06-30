Ток по-европейски: как 230В изменит использование электроприборов

Уже с 1 июля 2025 года в Украине начнут действовать обновлённые правила касательно электрического напряжения в домах.

Мы адаптируемся к европейским стандартам, чтобы обеспечить более качественное и безопасное электроснабжение для всех потребителей.

Почему происходит этот переход на новый стандарт напряжения, и как это повлияет на работу твоих электроприборов — разберёмся далее.

Более стабильное напряжение: теперь 230 вольт

Главное новшество состоит в том, что теперь номинальное напряжение будет 230 В, а не 220 В, как было раньше.

Это как если бы мы перешли с одной скорости электричества на другую, более современную.

Это стало возможным благодаря новому украинскому стандарту ДСТУ EN 50160:2023, который является точным переводом европейского правила.

Этот стандарт уже действует с 1 марта 2025 года.

Украинская энергетическая комиссия (НКРЭКУ) уже одобрила все необходимые изменения в правилах, регулирующих работу электрических сетей.

Чёткие правила: скачки напряжения будут меньше

Очень важно, что теперь будут чёткие правила относительно того, насколько может прыгать напряжение.

С 1 июля 2025 года оно должно быть в пределах от 207 до 253 В. Это значит, что напряжение не должно отклоняться от 230 В более чем на 10% в любую сторону.

Это поможет сделать подачу электричества более ровным и предсказуемым.

Что это даст обычным людям?

Эти изменения будут иметь много положительных последствий:

Лучшее качество электричества: напряжение будет более стабильным, а это значит меньше внезапных скачков, которые могут повредить приборам.

Техника прослужит дольше: твои холодильники, телевизоры и компьютеры будут работать в лучших условиях. Это снизит риск их поломки из-за проблем с напряжением.

Возможно, не понадобятся стабилизаторы: поскольку больше не будет перепадов напряжения и уже не нужны будут специальные стабилизаторы.

Экономия энергии: когда техника получает стабильное напряжение, она работает эффективнее и может потреблять немного меньше электричества.

В целом, эти нововведения — это шаг к тому, чтобы электрика в Украине была такой же качественной и надёжной, как в странах Европы.

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