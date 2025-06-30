Ток по-европейски: как 230В изменит использование электроприборов

Фото Pexels Уже с 1 июля 2025 года в Украине начнут действовать обновлённые правила касательно электрического напряжения в домах. Мы адаптируемся к европейским стандартам, чтобы обеспечить более качественное и безопасное электроснабжение для всех потребителей. Почему происходит этот переход на новый стандарт напряжения, и как это повлияет на работу твоих электроприборов — разберёмся далее.Более стабильное напряжение: теперь 230 вольт Главное новшество состоит в том, что теперь номинальное напряжение будет 230 В, а не 220 В, как было раньше. Это как если бы мы перешли с одной скорости электричества на другую, более современную. Это стало возможным благодаря новому украинскому стандарту ДСТУ EN 50160:2023, который является точным переводом европейского правила. Этот стандарт уже действует с 1 марта 2025 года. Украинская энергетическая комиссия (НКРЭКУ) уже одобрила все необходимые изменения в правилах, регулирующих работу электрических сетей. Читать по теме Могут ли отключить свет за неуплату в Украине во время войны: что говорит закон Читай, могут ли отключить свет за неуплату в Украине и что угрожает должникам – в материале Чёткие правила: скачки напряжения будут меньше Очень важно, что теперь будут чёткие правила относительно того, насколько может прыгать напряжение. С 1 июля 2025 года оно должно быть в пределах от 207 до 253 В. Это значит, что напряжение не должно отклоняться от 230 В более чем на 10% в любую сторону. Это поможет сделать подачу электричества более ровным и предсказуемым. Что это даст обычным людям? Эти изменения будут иметь много положительных последствий: Лучшее качество электричества: напряжение будет более стабильным, а это значит меньше внезапных скачков, которые могут повредить приборам. Техника прослужит дольше: твои холодильники, телевизоры и компьютеры будут работать в лучших условиях. Это снизит риск их поломки из-за проблем с напряжением. Возможно, не понадобятся стабилизаторы: поскольку больше не будет перепадов напряжения и уже не нужны будут специальные стабилизаторы. Экономия энергии: когда техника получает стабильное напряжение, она работает эффективнее и может потреблять немного меньше электричества. В целом, эти нововведения — это шаг к тому, чтобы электрика в Украине была такой же качественной и надёжной, как в странах Европы. Когда свет исчезает, а горячий чай нужен немедленно, спасает правильно подобранный инвертор: в материале объясняем, как выбрать мощность, подобрать кабели и самостоятельно подсоединить систему, чтобы ваш чайник выручал в любую минуту. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Электрические устройства, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter