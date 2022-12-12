Инвертор напряжения для “чайников”: как выбрать и подключить дома самостоятельно

Генераторы и альтернативные зарядные станции не могут похвастаться бюджетным ценником. Поскольку электричество необходимо для работы, учебы и отдыха, украинцы придумывают новые методы, как обеспечить свои потребности в энергии самостоятельно.

В момент обесточивания для базовых нужд идеально подойдет компактный и бесшумный тяговый гелевой аккумулятор. Единственный его минус — он выдает ток с номинальным напряжением 12 В, а чтобы увеличить напряжение до 220 В, потребуется инвертор.

Подробно, что такое инвертор, как выбрать его для дома и правильно подключить самостоятельно, рассказали журналисты zaxid.net.

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Инвертор — это…

Прибор преобразования постоянного тока в переменный однофазный или многофазный ток.

Такая манипуляция с изменением напряжения происходит посредством цифровой схемы на силовых транзисторах. Отсюда и второе название инверторов — преобразователи 12–220 В.

Какие инверторы бывают

Если ты придешь в магазин и скажешь, что тебе нужен инвертор, то можешь удивиться, ведь они есть четырех видов:

сварочный инвертор, предназначенный для портативной сварки и резки;

инвертор для солнечных батарей, конвертирующий солнечную энергию в питание для домашних приборов;

автомобильный инвертор, благодаря которому можно заряжать мобильный, ноутбук или другие гаджеты прямо в авто;

инвертор для дома, преобразователь напряжения 12–220 В. Именно он может обеспечить питанием большинство электроприборов дома.

Как выбрать инвертор для дома

Когда определишь с видом инвертора, выбор не станет проще, ведь моделей таких устройств много. Чтобы купить хороший и не выбросить деньги на ветер, следует обратить внимание на характеристики и вспомнить математику.

Мощность

Следует четко определить, для каких устройств ты будешь использовать альтернативный источник питания, и посчитать, сколько энергии они потребляют.

Мощность каждого прибора дома можно просмотреть в характеристиках. Например, телевизор с жидкокристаллическим дисплеем потребляет 200 Вт, ноутбук — 250 Вт, холодильник — 200 Вт, стиральная машина — 2500 Вт.

Все вместе нужно посчитать, а к результату прибавить еще 20–30%. Исходя из полученой цыфры, стоит подбирать мощность инвертора.

Обрати внимание на показатель максимальной нагрузки инвертора. Не стоит брать устройство, если цифра твоих расчетов будет близка к максимальной нагрузке.

Конечно, если ты перегрузишь преобразователь, он не выйдет из строя сразу и продолжит работать. Однако на постоянной основе с пиковой нагрузкой не справится.

Так что лучше выбирай устройство с большим запасом мощности или ограничь количество устройств, которые подключишь к инвертору.

Напряжение

Если ты хочешь купить мощный преобразователь, учти, что аккумулятор тоже должен отдавать больше тока.

Поскольку отдача тока в аккумуляторных батареях имеет ограничение, может потребоваться несколько инверторов, которые соединяются параллельно.

Кроме того, предпочтительно выбирать инвертор с функцией стабилизации напряжения. Ведь бытовая техника не любит перепадов и способна выдержать всего до 10% таких колебаний.

Синусоидальность

В инверторах с правильной синусоидальностью напряжения сложная схема преобразования тока. Именно поэтому цена будет выше, но и преимуществ станет больше.

В целом к инвертору с правильной синусоидой можно подключать любую технику без ограничений.

Также ты получишь идентичное по форме устройство к сетевому сигналу, но с более высокой точностью поддержания напряжения. К примеру именно такой инвертор — идеальный вариант для газового котла.

Модифицированная или аппроксимированная синусоидальность напряжения

Такой инвертор будет иметь ступенчатую форму и упрощенную схему преобразования. Цена таких приборов ниже предыдущего варианта, но и с эксплуатацией есть нюансы.

Любые устройства с электродвигателями переменного тока или трансформаторными блоками питания будут работать некорректно, если вообще заработают. Речь идет о компрессорах, насосах и газовых котлах.

А вот бытовая техника и электроника с импульсным блоком питания будут функционировать без проблем.

Как самостоятельно подключить инвертор к аккумулятору

Подключение аккумуляторов производится толстыми кабелями. Они могут быть в комплекте LogicPower/VoltPolska. В таком случае единственное, что нужно сделать правильно — не перепутать плюс и минус.

Если таких кабелей ты не нашел(-ла), то сможешь их докупить: Must, PowMr, EAsun. Лучше всего делать это сразу в магазине, чтобы специалист обжал наконечник кабеля.

Марка кабеля может быть ПВ-3 украинских производителей. Сечение кабеля выбирается в соответствии с напряжением аккумуляторной батареи и мощностью инвертора.

Напряжение 12 В, мощность 1 кВт = сечение не менее 35 кв. мм.

Напряжение 12 В, мощность 500 Вт = сечение более 16 кв. мм.

Напряжение 24 В, мощность 1 кВт = сечение не менее 25 кв. мм.

Напряжение 24 В, мощность 500 Вт = сечение более 10 кв. мм.

Длина кабеля должна быть минимальной, ведь лишние сантиметры приведут лишь к потере энергии на нагрев кабеля.

Перед подключением к сети нужно выставить параметры типа аккумулятора, тока заряда — это все подробно описано в инструкции.

Самое простое подключение ИБП от LogicPower/VoltPolska. В них вход и выход переменного тока реализованы обычными розеткой и вилкой.

Итак, отключи котел или другой прибор от розетки, подключи его к выходу ИБП. А затем вход ИБП подключи в только что освободившуюся розетку в квартире.

Инверторы типа Must либо PowMr подключаются через клеммные колодки. Поэтому для их подключения нужно докупить провод, например ШВВП 3 х 2,5 мм, штекер и внешнюю розетку.

Если хочешь интегрировать инвертор в сеть квартиры, подключив к нему несколько потребителей щитовой квартиры, то есть требование — нулевая шина на выходе инвертора должна быть отдельной от нулевой шины входа на инвертор.

То есть в щитовой нужно иметь две нулевые раздельные шины, как и в схемах подключения генератора.

Хотя некоторые инверторы позволяют использовать общую нулевую шину, и об этом указано в инструкции. Если не указано — шины должны быть разделены.

Некоторые инверторы, такие как Must, имеют отдельный включатель для инвертора. Включить его — это последний шаг для запуска системы.

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