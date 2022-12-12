Инвертор напряжения для “чайников”: как выбрать и подключить дома самостоятельно

Генераторы и альтернативные зарядные станции не могут похвастаться бюджетным ценником. Поскольку электричество необходимо для работы, учебы и отдыха, украинцы придумывают новые методы, как обеспечить свои потребности в энергии самостоятельно.
В момент обесточивания для базовых нужд идеально подойдет компактный и бесшумный тяговый гелевой аккумулятор. Единственный его минус — он выдает ток с номинальным напряжением 12 В, а чтобы увеличить напряжение до 220 В, потребуется инвертор.
Подробно, что такое инвертор, как выбрать его для дома и правильно подключить самостоятельно, рассказали журналисты zaxid.net.
Прибор преобразования постоянного тока в переменный однофазный или многофазный ток.
Такая манипуляция с изменением напряжения происходит посредством цифровой схемы на силовых транзисторах. Отсюда и второе название инверторов — преобразователи 12–220 В.
Если ты придешь в магазин и скажешь, что тебе нужен инвертор, то можешь удивиться, ведь они есть четырех видов:
Когда определишь с видом инвертора, выбор не станет проще, ведь моделей таких устройств много. Чтобы купить хороший и не выбросить деньги на ветер, следует обратить внимание на характеристики и вспомнить математику.
Следует четко определить, для каких устройств ты будешь использовать альтернативный источник питания, и посчитать, сколько энергии они потребляют.
Мощность каждого прибора дома можно просмотреть в характеристиках. Например, телевизор с жидкокристаллическим дисплеем потребляет 200 Вт, ноутбук — 250 Вт, холодильник — 200 Вт, стиральная машина — 2500 Вт.
Все вместе нужно посчитать, а к результату прибавить еще 20–30%. Исходя из полученой цыфры, стоит подбирать мощность инвертора.
Все вместе нужно посчитать, а к результату прибавить еще 20–30%. Исходя из полученой цыфры, стоит подбирать мощность инвертора.
Обрати внимание на показатель максимальной нагрузки инвертора. Не стоит брать устройство, если цифра твоих расчетов будет близка к максимальной нагрузке.
Конечно, если ты перегрузишь преобразователь, он не выйдет из строя сразу и продолжит работать. Однако на постоянной основе с пиковой нагрузкой не справится.
Так что лучше выбирай устройство с большим запасом мощности или ограничь количество устройств, которые подключишь к инвертору.
Если ты хочешь купить мощный преобразователь, учти, что аккумулятор тоже должен отдавать больше тока.
Поскольку отдача тока в аккумуляторных батареях имеет ограничение, может потребоваться несколько инверторов, которые соединяются параллельно.
Поскольку отдача тока в аккумуляторных батареях имеет ограничение, может потребоваться несколько инверторов, которые соединяются параллельно.
Кроме того, предпочтительно выбирать инвертор с функцией стабилизации напряжения. Ведь бытовая техника не любит перепадов и способна выдержать всего до 10% таких колебаний.
В инверторах с правильной синусоидальностью напряжения сложная схема преобразования тока. Именно поэтому цена будет выше, но и преимуществ станет больше.
В целом к инвертору с правильной синусоидой можно подключать любую технику без ограничений.
В целом к инвертору с правильной синусоидой можно подключать любую технику без ограничений.
Также ты получишь идентичное по форме устройство к сетевому сигналу, но с более высокой точностью поддержания напряжения. К примеру именно такой инвертор — идеальный вариант для газового котла.
Такой инвертор будет иметь ступенчатую форму и упрощенную схему преобразования. Цена таких приборов ниже предыдущего варианта, но и с эксплуатацией есть нюансы.
Любые устройства с электродвигателями переменного тока или трансформаторными блоками питания будут работать некорректно, если вообще заработают. Речь идет о компрессорах, насосах и газовых котлах.
А вот бытовая техника и электроника с импульсным блоком питания будут функционировать без проблем.
А вот бытовая техника и электроника с импульсным блоком питания будут функционировать без проблем.
Подключение аккумуляторов производится толстыми кабелями. Они могут быть в комплекте LogicPower/VoltPolska. В таком случае единственное, что нужно сделать правильно — не перепутать плюс и минус.
Если таких кабелей ты не нашел(-ла), то сможешь их докупить: Must, PowMr, EAsun. Лучше всего делать это сразу в магазине, чтобы специалист обжал наконечник кабеля.
Марка кабеля может быть ПВ-3 украинских производителей. Сечение кабеля выбирается в соответствии с напряжением аккумуляторной батареи и мощностью инвертора.
Длина кабеля должна быть минимальной, ведь лишние сантиметры приведут лишь к потере энергии на нагрев кабеля.
Перед подключением к сети нужно выставить параметры типа аккумулятора, тока заряда — это все подробно описано в инструкции.
Самое простое подключение ИБП от LogicPower/VoltPolska. В них вход и выход переменного тока реализованы обычными розеткой и вилкой.
Итак, отключи котел или другой прибор от розетки, подключи его к выходу ИБП. А затем вход ИБП подключи в только что освободившуюся розетку в квартире.
Итак, отключи котел или другой прибор от розетки, подключи его к выходу ИБП. А затем вход ИБП подключи в только что освободившуюся розетку в квартире.
Инверторы типа Must либо PowMr подключаются через клеммные колодки. Поэтому для их подключения нужно докупить провод, например ШВВП 3 х 2,5 мм, штекер и внешнюю розетку.
Если хочешь интегрировать инвертор в сеть квартиры, подключив к нему несколько потребителей щитовой квартиры, то есть требование — нулевая шина на выходе инвертора должна быть отдельной от нулевой шины входа на инвертор.
То есть в щитовой нужно иметь две нулевые раздельные шины, как и в схемах подключения генератора.
То есть в щитовой нужно иметь две нулевые раздельные шины, как и в схемах подключения генератора.
Хотя некоторые инверторы позволяют использовать общую нулевую шину, и об этом указано в инструкции. Если не указано — шины должны быть разделены.
Некоторые инверторы, такие как Must, имеют отдельный включатель для инвертора. Включить его — это последний шаг для запуска системы.
Если ты решил(-а) сэкономить и заряжать технику от аккумулятора авто, то читай, к каким последствиям это приведет и испортится ли авто.
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