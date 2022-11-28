Защити технику от перенапряжения: что делать, чтобы устройства не вышли из строя

Выключение света — это не только дискомфорт, но и угроза для бытовой техники.

Это обусловлено тем, что после восстановления подачи тока напряжение в розетке нестабильно. Оно может увеличиваться до более чем 280 В.

Такое перенапряжение может не только вывести из строя технику, но и обесточить весь дом. Из-за чего придется сидеть без света еще несколько часов.

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Какая техника наиболее уязвима к перепадам тока и можно ли как-то ее защитить от поломки, читай дальше.

Уязвимая бытовая техника

Существует категория уязвимой бытовой техники. Она больше всего испытывает негативное влияние перепадов напряжения из-за чувствительных плат.

К таким приборам относятся: телевизоры, духовые шкафы и т.д. Так что до стабилизации ситуации лучше ограничить пользование ими или хотя бы использовать защитные методы.

Также энергетики рекомендуют ограничить или временно не использовать стиральные машинки, микроволновки и лифты.

Ведь система электроснабжения в целом нестабильна. Сейчас важно не отягощать ее лишними бытовыми приборами и максимально экономить ресурсы.

Методы, которые сохранят твои приборы

Конечно, при перепадах напряжения под угрозой находятся все электроприборы, включенные в сеть. Однако есть некоторые лайфхаки, которые помогут пройти сквозь темные времена без потерь.

Выключи из розетки

Если электроснабжение в квартире или доме отсутствует, следует обязательно выключать электроприборы из розетки. Так как после подачи тока могут быть перепады напряжения.

Включай постепенно

После возобновления электроснабжения не спеши включать всю домашнюю технику для бытовых дел.

Ведь если сразу после включения света ты будешь одновременно пользоваться телевизором, стиральной машиной, посудомойкой, микроволновкой и электроплитой, то без света рискует остаться весь дом.

Это связано с тем, что напряжение в розетках достаточно нестабильно, а такая нагрузка на систему сверхтяжелая.

Лучше всего начинать постепенно включать электроприборы через полчаса после включения света. Чтобы точно уберечь свою технику от перепадов, используй стабилизаторы или реле напряжения.

Реле напряжения или стабилизатор

Даже если твоя техника не выходит из строя сразу, при перепадах питания она постепенно портится и ломается гораздо быстрее.

Самая тяжелая ситуация сейчас в хрущёвках, где в подъездных щитках полный беспорядок и хаос. В таких случаях следует позаботиться о реле напряжения.

Принцип действия реле напряжения похож на стабилизатор. При резком падении или скачке напряжения он позволяет отключать подачу тока в стабилизацию.

Таким образом, твоя техника не получит вредного тока.

На самом деле реле напряжения будет полезным абсолютно для всех пользователей электричества. Ведь от вредных скачков напряжения не защищены даже те, в чьих щитках полный порядок.

Такое устройство за умеренную стоимость может сохранить технику в несколько десятков тысяч.

Если сравнивать реле напряжения и стабилизаторы, то первый вариант более надежный. Хотя стабилизаторы напряжения достаточно эффективны, в отдельных случаях, если напряжение перейдет отметку в 280 В, он может сгореть.

Не перегружай систему, сохраняй график

Известно, что ночью нагрузка на систему более умеренна. Поэтому электроприборы, которые потребляют много энергии, следует включать только ночью.

Если ты можешь обойтись без использования определенных приборов, то не используй их. К примеру, можешь кипятить воду в обычном чайнике, а не электрочайнике. Варить кофе в гейзере или турке, а не в кофейной машине.

Такие простые действия смогут защитить бытовую технику от перенапряжения и уберечь ее от преждевременной поломки.

Если же ты не можешь жить без электроэнергии и даже приобрел(-ла) собственный генератор, то читай, как уберечься от отравления угарным газом.

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