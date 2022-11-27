Генераторы могут убить — как уберечься от отравления угарным газом

Из-за отключения электроэнергии украинцы закупают генераторы для освещения и отопления домов. Но неправильное их использование имеет трагические последствия.

Так, в Киевской области уже было два случая отравления угарным газом от использования генераторов. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

В селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, размещенный в помещении. В результате отравления погиб мужчина, его жену медики успели госпитализировать в больницу.

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Еще один случай произошел в Гостомеле, угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, потом четырехлетней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

Как уберечься от отравления угарным газом

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, в чем опасность угарного газа и как уберечься от отравления.

Угарный газ — Оксид углерода (CO) — это токсичный газ, который образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода.

Он опасен тем, что не имеет цвета, запаха или вкуса, однако может быть смертельным для человека.

Как угарный газ влияет на организм

В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином. Кровь теряет способность переносить кислород в ткани, организм быстро испытывает его недостаток. Отравление и симптоматика зависит от того, как долго человек вдыхал угарный газ.

Симптомы отравления угарным газом:

головная боль;

тошнота;

учащенное дыхание;

слабость, чувство усталости;

головокружение;

спутанность сознания.

Сильный дефицит кислорода вследствие острого отравления угарным газом может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.

Как уберечься от отравления угарным газом

Если ты подозреваешь, что в помещении может присутствовать угарный газ, нужно выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна. Надо, чтобы помещение хорошо проветрилось, обязательно вызови аварийную газовую службу.

Также, чтобы предотвратить выработку угарного газа приборами, не устанавливай электровытяжку и газовую колонку в одном помещении. Регулярно проверяй газовое оборудование и всегда проветривай жилье.

Не стоит зажигать печь или камин, к которым не подключена вентиляция. Если в твоем доме печное отопление, всегда открывай заслонку в печке или в камине.

Не используй генератор или бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 м от окон или вентиляционных выходов. Кроме этого, можно установить прибор для определения концентрации угарного газа.

Какие приборы могут производить угарный газ:

двигатели внутреннего сгорания автомобилей и судов;

дровяные / газовые / угольные печи;

портативные бензиновые генераторы;

камины;

угольные грили;

газовые водонагреватели;

керосиновые обогреватели и т.д.

Отключение света приносит не только дискомфорт, но и опасность. Раньше мы рассказывали о пожарной безопасности при выключении электроэнергии.

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