Генераторы могут убить — как уберечься от отравления угарным газом

Из-за отключения электроэнергии украинцы закупают генераторы для освещения и отопления домов. Но неправильное их использование имеет трагические последствия.
Так, в Киевской области уже было два случая отравления угарным газом от использования генераторов. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.
В селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, размещенный в помещении. В результате отравления погиб мужчина, его жену медики успели госпитализировать в больницу.
Еще один случай произошел в Гостомеле, угарным газом отравилась целая семья. Сначала стало плохо 72-летней бабушке, потом четырехлетней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, в чем опасность угарного газа и как уберечься от отравления.
Угарный газ — Оксид углерода (CO) — это токсичный газ, который образуется, если горение происходит в условиях нехватки кислорода.
Он опасен тем, что не имеет цвета, запаха или вкуса, однако может быть смертельным для человека.
Он опасен тем, что не имеет цвета, запаха или вкуса, однако может быть смертельным для человека.
В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином. Кровь теряет способность переносить кислород в ткани, организм быстро испытывает его недостаток. Отравление и симптоматика зависит от того, как долго человек вдыхал угарный газ.
Симптомы отравления угарным газом:
Сильный дефицит кислорода вследствие острого отравления угарным газом может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.
Если ты подозреваешь, что в помещении может присутствовать угарный газ, нужно выключить все приборы, кроме электрических, и открыть окна. Надо, чтобы помещение хорошо проветрилось, обязательно вызови аварийную газовую службу.
Также, чтобы предотвратить выработку угарного газа приборами, не устанавливай электровытяжку и газовую колонку в одном помещении. Регулярно проверяй газовое оборудование и всегда проветривай жилье.
Не стоит зажигать печь или камин, к которым не подключена вентиляция. Если в твоем доме печное отопление, всегда открывай заслонку в печке или в камине.
Не стоит зажигать печь или камин, к которым не подключена вентиляция. Если в твоем доме печное отопление, всегда открывай заслонку в печке или в камине.
Не используй генератор или бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 м от окон или вентиляционных выходов. Кроме этого, можно установить прибор для определения концентрации угарного газа.
Какие приборы могут производить угарный газ:
Отключение света приносит не только дискомфорт, но и опасность. Раньше мы рассказывали о пожарной безопасности при выключении электроэнергии.
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