Туристическая плитка в квартире: как правильно пользоваться, чтобы избежать опасности

Каждый готовится к зиме. Некоторые покупают обогреватели, свечи и даже газовые баллоны. Но многие люди не умеют правильно пользоваться газовыми баллонами или не соблюдают правила безопасности.

С начала месяца в столице зафиксировано три взрыва туристических газовых баллонов. К счастью, погибших и травмированных нет. Киевская городская военная администрация просит горожан быть максимально осторожными и соблюдать все правила обращения с газовым оборудованием.

Как правильно пользоваться туристическими газовыми баллонами

Главные правила пользования туристическими баллонами:

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соблюдай инструкцию производителя;

всегда проверяй целостность баллона;

не допускай попадания на баллоны солнечных лучей;

пользуйся газовой горелкой только в помещении с вентиляцией.

Выбирай баллоны изобутана

В составе туристических горелок содержатся разные газы. Чаще всего используют пропан, бутан и изобутан. Изобутан хорошо горит даже при низких температурах, потому для зимы может стать наилучшим вариантом.

Проветривай помещение

Когда мы используем туристическую плиту, выделяется опасный угарный газ. Именно поэтому нужно всегда проветривать помещение. Но плиту не стоит ставить на сквозняке, иначе снизится эффективность ее работы.

Не кипяти воду

Чтобы довести воду до кипения (100 °C), нужно использовать много газа. Каши и некоторые полуфабрикаты можно варить при 80 °C.

Но если ты не уверен(-а) в качестве воды, все же лучше ее прокипятить, чтобы обеззаразить.

Также ты можешь готовить на маленьком пламени. Огонь не должен выходить за края посуды. Таким образом он будет подогревать дно и посуда нагреется быстрее, газ не будет тратиться впустую.

Следи за газом в баллоне

Когда в баллоне остается мало газа, то он нагревает посуду очень слабо. Иногда вообще не удается зажечь пламя. Следи за этим моментом: нужно вовремя заменить газовый баллон во избежание опасной ситуации.

Из-за отключения света в темное время года повысился уровень опасности на дорогах. Ранее мы рассказывали советы пешеходам и водителям, как избежать аварии.

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