Безопасность на дороге — превыше всего: советы пешеходам и водителям, как избежать ДТП во время войны

РФ нагло заявляет о своей готовности к переговорам с Украиной, массово обстреливая украинскую энергосистему и провоцируя аварийные отключения электроэнергии по всей стране.
Поэтому украинцам приходится жестко экономить этот важный ресурс и даже отказываться от уличного и дорожного освещения.
Однако заботиться о своей безопасности нужно при любых условиях. Министерство здравоохранения Украины дало советы пешеходам и водителям, как избежать аварий на дорогах.
Минздрав дает рекомендации, которые помогут пешеходам быть заметными на дороге даже при отсутствии освещения:
Соблюдение универсальных правил поведения поможет сохранить жизнь всем участникам дорожного движения:
В Украине заговорили об обязательной сигнальной одежде, которая сделает пешеходов более заметными. Читай, что известно про законопроект о светоотражающей одежде.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!