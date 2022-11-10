Безопасность на дороге — превыше всего: советы пешеходам и водителям, как избежать ДТП во время войны

РФ нагло заявляет о своей готовности к переговорам с Украиной, массово обстреливая украинскую энергосистему и провоцируя аварийные отключения электроэнергии по всей стране.

Поэтому украинцам приходится жестко экономить этот важный ресурс и даже отказываться от уличного и дорожного освещения.

Однако заботиться о своей безопасности нужно при любых условиях. Министерство здравоохранения Украины дало советы пешеходам и водителям, как избежать аварий на дорогах.

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Как пешеходу обезопасить себя на дороге

Минздрав дает рекомендации, которые помогут пешеходам быть заметными на дороге даже при отсутствии освещения:

одевай светлую и яркую одежду;

используй светоотражающие элементы — фликеры. Вешай их на сумки, одежду, рюкзаки (желательно на высоте бедра);

подсвечивай дорогу фонариком, переходи проезжую часть только в установленных местах и ​​только после того, как убедишься, что водитель тебя заметил;

не используй наушники на улице и не отвлекайся на телефон;

по возможности пользуйся тротуарами;

будь очень внимательным(-ой) на дороге;

сопровождай детей, следи, чтобы они не выбегали на дорогу, и учи их ПДД.

Советы водителям

Соблюдение универсальных правил поведения поможет сохранить жизнь всем участникам дорожного движения:

соблюдай ПДД, безопасную скорость и дистанцию; сохраняй бдительность в темноте, особенно проезжая мимо аптек, школ, супермаркетов, транспортных средств, которые остановились; предоставляй пешеходам приоритет в движении; всегда убеждайся в безопасности маневров (поворотов, разворотов, опережений, обгонов); держи чистыми стекло, фары и зеркала авто; прежде чем открывать дверь авто, смотри назад; используй ремни безопасности; никогда не садись за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В Украине заговорили об обязательной сигнальной одежде, которая сделает пешеходов более заметными. Читай, что известно про законопроект о светоотражающей одежде.

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