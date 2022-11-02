Позаботься о своей безопасности в темноте! Подробности законопроекта о светоотражающих элементах одежды

Даже во время войны безопасность на дороге очень важна. Большая скорость, невнимательность водителей и пешеходов, а теперь еще и темные неосвещенные улицы. Поэтому пора всем стать более осмотрительными и заранее подумать о своей безопасности.

С началом веерных отключений на 25% возросло количество аварий, в которых погибли пешеходы. Таковы данные патрульной полиции. Пешеходов даже в столице, где света больше, почти не видно. А на региональных дорогах ситуация еще хуже.

Водитель во тьме успевает увидеть человека в 10 м — и это если повезет. Поэтому в Украине в очередной раз заговорили об обязательной сигнальной одежде, которая сделает пешеходов более заметными.

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— Преимущественно люди одевают тёплые вещи черного цвета, не яркие. Водитель видит этих людей за 5 м. Светоотражающие элементы гарантируют, что за 130 м человека будет видно, — говорит народный депутат Украины, автор закона Владимир Крейденко.

За неповиновение такому правилу введут штраф, хоть и символический. Сначала человека предупреждают, а затем штрафуют на 51 грн.

Лучшая инвестиция пешехода в сохранение своей жизни — это сигнальная одежда. Хотя бы специальные наклейки на рукава. Они видны издалека. Конечно, для лучшего эффекта можно приобрести специальный жилет.

Киевляне говорят, что и без штрафов понимают — нужно позаботиться о безопасности. Пока не приобрели светоотражающие элементы, используют лайфхак с фонариком на телефоне. Светят им перед тем, как перейти дорогу.

В интернете можно найти недорогие аксессуары со световозвращающими элементами: брелоки, браслеты, ремни, жилеты и т.д. Также следует выбирать верхнюю одежду, думая о безопасности.

Черную зимнюю куртку водитель увидит слишком поздно — за 1 м до пешехода.

Красную или оранжевую — за 20-30 м.

Белую — за 50 м

Одежду со светоотражающим элементом — за 150 м.

Законопроект о штрафах может быть принят уже до наступления зимы. Авторы надеются, что идея штрафов будет иметь больше просветительский, чем карательный эффект. Однако помни, что безопасность на дороге зависит от всех: как пешеходов, так и водителей.

В темное время опасность может ждать всюду. Ранее мы рассказывали о самообороне на улице и советах защиты.

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