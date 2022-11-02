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Подбай про свою безпеку у темряві! Деталі законопроекту про світловідбивні елементи одягу

Оксана Михайлова 02 Листопада 2022, 21:00
Світловідбиваючий одяг
Фото: Pixabay

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