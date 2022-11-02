Подбай про свою безпеку у темряві! Деталі законопроекту про світловідбивні елементи одягу

Навіть під час війни безпека на дорозі важлива. Велика швидкість, необачність водіїв і пішоходів, а тепер ще й темні неосвітлені вулиці. Тож час усім стати більш обачними й подумати наперед про свою безпеку.

З початком віялових відключень на 25% зросла кількість аварій, в яких загинули пішоходи. Такі дані патрульної поліції. Пішоходів навіть у столиці, де світла більше, майже не видно. А на регіональних дорогах ситуація ще гірша.

Водій у темряві встигає побачити людину за 10 м — і це якщо пощастить. Тож в Україні вкотре заговорили про обов’язковий сигнальний одяг, який зробить пішоходів більш помітними.

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— Переважно люди вдягають теплі речі чорного кольору, неяскраві. Водій бачить цих людей за 5 м. Світловідбивні елементи гарантують, що за 130 м людину буде видно, — каже народний депутат України, автор закону Володимир Крейденко.

За непокору такому правилу запровадять штраф, хоч і символічний. Спочатку людину попереджують, а потім штрафують на 51 грн.

Найкраща інвестиція пішохода у збереження власного життя — це сигнальний одяг. Хоча б спеціальні наліпки на рукави. Їх видно здалеку. Звісно, для кращого ефекту можна придбати спеціальний жилет.

Кияни кажуть, і без штрафів розуміють — треба подбати про безпеку. Поки не придбали світловідбивні елементи, використовують лайфхак з ліхтариком на телефоні. Світять ним, перш ніж перейти дорогу.

В інтернеті можна знайти недорогі аксесуари зі світловідбивними елементами: брелоки, браслети, ремені, жилети тощо. Також варто обирати верхній одяг з думкою про безпеку.

Чорну зимову куртку водій побачить надто пізно — фактично за метр до пішохода.

Червону чи помаранчеву — за 20-30 м.

Білу — за 50 м.

Одяг зі світловідбивним елементом — за 150 м.

Законопроект про штрафи можуть ухвалити вже до настання зими. Автори сподіваються, що ідея штрафів матиме більше просвітницький, аніж каральний ефект. Проте пам’ятай, що безпека на дорозі залежить від усіх: як від пішоходів, так і від водіїв.

У темну пору небезпека може чекати усюди. Раніше ми розповідали про самооборону на вулиці та поради захисту.

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