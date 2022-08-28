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Богдана Макалюк, редакторка сайту Іван Воронков, відеоредактор Вікна-Новини 28 Серпня 2022, 21:32
Твоя самооборона на вулиці: засоби захисту, поради тренера та прийоми від працівників поліції
Фото: Unsplash, Pexels

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