Твоя самооборона на вулиці: засоби захисту, поради тренера та прийоми від працівників поліції

Давай трішки повізуалізуємо. Восьма вечора, ти повертаєшся з роботи додому. Чи спокійно ти почуваєшся?

Ти йдеш у навушниках безпечною ходою і ні про що не думаєш? Чи міцно стискаєш в руці ключі та рахуєш кожен крок до транспорту чи дому?

З приходом зими, коли день стає коротшим, кількість нападів на вулиці збільшується. Здебільшого у злочинців одна мета — пограбувати. І, якщо пощастить, обійдеться без травм.

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А буває інакше — сильні травми, і метою нападу може бути не лише пограбування.

Ми розповімо тобі, як захистити себе на вулиці в темний час доби, розкажемо про засоби самозахисту.

А також працівники тренінгового центру ГУНП в місті Києві спеціально для сайту Вікна продемонстрували прийоми, які можна використовувати для самозахисту — дивіться в ексклюзивному відео нижче.

Все для того, щоб ти почувався(-лась) у безпеці.

Хто частіше стає жертвою

— Є певні категорії громадян, які входять до групи ризику.

Частіше це жінки, неповнолітні особи, особи з певними вадами здоров’я, особи похилого віку і, як показує статистика, багато осіб, які перебувають у стані якогось сп’яніння, — розповідає інспектор тренінгового центру ГУНП у м. Києві Валерій Вовк.

Він повідомляє, що варто враховувати також час доби, місце скоєння нападу та інші фактори.

Попереджає, що не треба хизуватися гаманцем та дорогими речами у людному місці, адже саме тоді злочинці можуть запримітити жертву.

Треба бути обачним та спостережливим і дивитися, чи ніхто за вами не стежить.

Один з найефективніших засобів самозахисту — це психологічне усвідомлення того, що людина перебуває у критичній ситуації, тобто усвідомлення самої жертви.

— Нерідко, коли на вас нападають, це — нестандартна ситуація, і нетренований мозок людини, перебуваючи в такій ситуації, буде знаходитися у психологічному стресі. Тому людина може не усвідомлювати наслідків того, що може відбутися. Це може призвести до травм зі здоров’ям і навіть до втрати життя, — каже Валерій.

Про самооборону

Самооборона складається не тільки з курсів фізичної підготовки, а й психологічної підготовки людини.

— Тим, хто приходить на курси самооборони, я кажу, що ті фізичні вправи, що ви вчите, потрібні для укріплення вашого тіла, щоб ви могли дати опір, але якщо у вас немає бойового духу чи характеру, ви можете зазнати поразки, — розповідає тренер з самооборони та карате, спортивний психолог Віталій Сергієнко.

Навіть дорослі чоловіки, які приходять займатись, потрапляючи в екстремальну ситуацію — замикаються, а жінки та підлітки тим паче.

Закричати, покликати на допомогу — для цього також треба бути психологічно підготовленим. Треба себе перебороти, але багато людей цього зробити не можуть, половина людей боїться.

— Тому на курсах жіночої самооборони тренуються не тільки фізично, а й в першу чергу психологічно, і це найголовніше, бо без цього нічого не вийде, — розповідає Віталій.

Засоби самооборони

Тренер розповідає, що газові балончики є одним з ефективних засобів самооборони. Вони поділяються на струйні та розпилювачі. Зручніше користуватися розпилювачем, адже струйним важко прицілитися.

— Якщо нападник хоче підбігти до вас з семи метрів, навіть не всі підготовлені жінки можуть його дістати з кишені чи сумки. Тож його треба носити завжди в руці.

Про це також каже інспектор тренінгового центру.

Треба, щоб газовий балончик був постійно під рукою і в тому місці, де людина зможе швидко його дістати. Адже, як показує практика, люди, які мають певні засоби захисту, в стресовій ситуації ними не користуються, бо забувають.

Віталій розповідає, що такі газові балончики є одноразовими, їх вистачає на 4-9 секунд.

А також треба навчитися ним користуватися і перевіряти, чи він справний, адже якщо цього не зробити, в необхідний момент балончик може не спрацювати.

Також є такі засоби самозахисту, як тактична ручка чи ліхтарик.

— Наприклад, ліхтарик — це звичайний ліхтарик, але він металевий, і в нього є така функція, як стетоскоп. При натисканні на кнопку він буде яскраво світити і сліпити людину.

А ручка також є залізною, може зіграти роль кастета. Її можна затиснути у руці й правильно сформувати кулак. Адже, якщо зробити це неправильно, є ризик зламати пальці.

Переслідування

Часто буває таке, що нам здається, ніби за нами хтось іде. В цей момент серце починає битися частіше і нас охоплює паніка. Ми можемо помилятися, й людина просто може йти по своїх справах, але краще перестрахуватися, бо береженого Бог береже.

Якщо ви дійсно це відчуваєте, що за вами стежать, треба перевірити, чи вам не здається.

— Перейдіть дорогу, різко змініть маршрут, треба створити якийсь ефект несподіваності. Якщо людина дійсно вас переслідує, вона піде за вами, якщо ні, то піде своєю дорогою, — акцентує Віталій.

Тренер каже, що завжди треба ходити там, де є світло. Якщо є вибір скоротити дорогу через темний прохід чи витратити на десять хвилин більше і піти світлою дорогою, то обирати варто другий варіант.

— Якщо вже так сталося, що ви йдете в темному житловому дворі і розумієте, що за вами стежать, можна скористатися такими порадами.

Вдарте якусь машину. Зараз практично в усіх автомобілях стоїть сигналізація, тому якщо ви вдарили по автівці, то буде голосний звук, який відлякає нападника, а також до машини вигляне господар, який зможе вам допомогти. Якщо бачите, що десь на першому поверсі у вікні горить світло, спробуйте кинути у вікно камінчиком. Господарі захочуть глянути, хто що кинув їм у вікно, і ви зможете попросити про допомогу.

Як швидко знешкодити нападника

Кожна людина має слабкі місця. Саме туди треба намагатися вдарити нападника, щоб звільнитися від його захвату.

Бити треба в живіт, у пах, в горло і підборіддя — це найслабші точки в людини. Можна бити нижньою частиною долоні внутрішньої сторони.

— Це вам допоможе, якщо ви не вмієте тримати кулак. Удар цією частиною руки в ніс чи підборіддя може бути дуже ефективним, — наголошує тренер.

Будь-яке визволення від захвату починається з шокуючого удару, щоб нападник послабив хватку. Це не значить, що він вас відпустить, але хватку ослабить, і можна буде далі діяти. Краще тікати і кричати про допомогу.

Працівники тренінгового центру Головного управління Національної поліції в місті Києві спеціально для Вікон продемонстрували прийоми самооборони, якими ви можете скористатися.

Прийоми демонстрували Олег Медведчук — старший лейтенант поліції, інспектор тренінгового центру ГУНП у м. Києві, Валерій Вовк — інспектор тренінгового центру ГУНП у м. Києві та Олексій Покиньборода — сержант поліції, інструктор з особистої безпеки тренінгового центру ГУНП у м. Києві.

Напади на вулиці найчастіше скоюють з метою пограбування. Також вас можуть пограбувати на відстані — ти на роботі, а грабіжники — в домівці. Раніше ми писали про те, як захистити квартиру від грабіжників.