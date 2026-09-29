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Дістав гранату після ДТП: у Вінниці поліція затримала військового в СЗЧ

Марина Слизовська, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 12:08 2 хв.
ДТП Вінниця
Фото Нацполіція

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