Дістав гранату після ДТП: у Вінниці поліція затримала військового в СЗЧ

У Вінниці правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який погрожував підірвати гранату. Поліція вела перемовини із фігурантом інциденту впродовж усієї ночі. Пізніше з’ясувалося, що він самовільно залишив військову частину (СЗЧ).

Про це повідомили сьогодні, 29 вересня, у поліції Вінницької області.

У Вінниці чоловік погрожував підірвати гранату: що відомо

У Вінниці на вулиці Хмельницьке шосе 28 вересня близько 23:00 сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіштовхнулися три автівки.

Як розповіли в поліції, під час оформлення ДТП водій Nissan із ознаками спʼяніння дістав гранату. Чоловік почав погрожувати її підірвати, а потім зачинився в салоні авто.

Через інцидент правоохоронці організували обʼїзд автомобілів подалі від водія Nissan. Перемовини з ним тривали впродовж усієї ночі. Фігурант погодився віддати гранату та покинути автівку близько 04:00.

За даними поліції, чоловік нещодавно самовільно залишив військову частину.

Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), тривають процесуальні дії.

Раніше ми повідомляли про те, що на Сумщині чоловік кинув гранату поліцейським під ноги.

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