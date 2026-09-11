Стиль життя Свята

День міста Вінниця 2026: коли варто очікувати святкувань

Богдана Макалюк, журналістка сайту 11 Вересня 2026, 12:30 2 хв.
день міста вінниця 2026
Фото Unsplash

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