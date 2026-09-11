День міста Вінниця 2026: коли варто очікувати святкувань

Кожне місто в Україні має своє особливе свято — це День міста. До цієї дати готуються заздалегідь, тож програма святкувань насичена. Читай, коли День міста Вінниця 2025 та що відомо про святкування.

День міста Вінниця 2026: що відомо

День міста Вінниця відзначається щорічно у другу суботу вересня, за винятком окремих рішень міської ради. У 2026 році це свято припадає на 12 вересня.

Цьогоріч 12 та 13 вересня у Вінниці до Дня міста проведуть молодіжний захід МОЛОДІЄ.

З 12:00 до 22:00 тут можна буде послухати українських виконавців, поспілкуватися зі спікерами, заглянути на ярмарок, перекусити на фудкорті та взяти участь у різних активностях. Захід пройде з урахуванням умов воєнного стану та всіх необхідних вимог безпеки.

Для молоді також працюватиме алея роботодавців і громадських організацій. Там можна буде дізнатися, як знайти себе в новій професії, почути про громадські проєкти та долучитися до цікавих ініціатив.

Окрім цього, у парку облаштують ярмарок крафтових виробів, фудкорт та інтерактивні локації, тож кожен зможе знайти щось для себе.

Що треба знати про Вінницю

Місто згадується у письмових джерелах з 1363 року, у 2026 році йому виповниться 663 роки.

Вінниця — одне з найзеленіших міст України: понад 50 парків і скверів, зокрема, парк ім. Горького та парк Стуса.

До Другої світової війни в місті проживала велика єврейська громада, що залишила по собі синагоги, школи й культурну спадщину.

Місто має унікальне трамвайне депо. Воно одне з найстаріших в Україні — працює ще з 1913 року. Місто відоме своїми фонтанами — і не дарма. Фонтан ROSHEN — один з найбільших плавучих фонтанів Європи: висота струменя — до 60 м, а шоу супроводжується світлом, музикою та відеопроекцією.

Також відомий туристичний об’єкт — Садиба Пирогова. Це музей-садиба відомого хірурга, де зберігається його бальзамоване тіло.

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