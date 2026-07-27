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На Вінниччині поранили ножем військового ТЦК: у якому стані постраждалий

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Липня 2026, 10:00 2 хв.
Напад на ТЦК у Вінниці: військовий отримав ножове поранення, нападника затримано
Фото Pexels

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