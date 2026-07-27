На Вінниччині поранили ножем військового ТЦК: у якому стані постраждалий

Звичайна процедура уточнення даних у Вінниці перетворилася на кримінальний трилер із кривавим фіналом. Чоловік, який понад рік переховувався від військового обліку, замість візиту до ТЦК обрав шлях відвертої агресії.

Напад на представника ТЦК у Вінниці: порушник військового обліку застосував ніж

Інцидент трапився вчора, 25 липня. Як повідомляють у Вінницькому обласному ТЦК та СП, чоловіка зупинили для перевірки, адже він ще з 2025 року значився у базах як злісний порушник правил обліку. Проте мирної розмови не вийшло.

Вже під час транспортування до центру комплектування затриманий вибухнув. Спочатку в хід пішла нецензурна лайка та образи на адресу військових, а згодом ситуація стала критичною — чоловік раптово дістав розкладний ніж і вдарив ним одного з представників групи оповіщення.

Військовослужбовцю оперативно надали медичну допомогу. На щастя, поранення виявилося не смертельним — медики оцінюють стан бійця як задовільний. Проте сам факт зухвалого нападу на людину у формі викликав неабиякий резонанс.

Кримінальна відповідальність: що загрожує нападнику

Фінал цієї історії для агресора буде значно гіршим, ніж просто мобілізація. На місце викликали поліцію, нападника затримали по гарячих слідах. Наразі проти нього відкрито кримінальне провадження за кількома статтями.

Юристи нагадують: напад на військового під час виконання обов’язків — це не просто хуліганство. Це важкий злочин. За перешкоджання діяльності ЗСУ та зазіхання на життя захисників закон передбачає суворі терміни ув’язнення. В окремих випадках винуватцю може загрожувати навіть довічне ув’язнення.

Замість того, щоб впорядкувати свої документи, чоловік власноруч зруйнував собі життя, змінивши статус порушника обліку на кримінального злочинця.

Раніше ми повідомляли, що у Львові перехожий смертельно поранив працівника ТЦК, завдавши удару ножем в аорту під час перевірки документів.

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