У Києві запустили нічні автобуси: куди можна доїхати

У Києві запустили нічні автобуси від центрального вокзалу, щоб пасажири могли дістатися додому під час комендантської години.

Про це у четвер, 10 вересня, повідомила Укрзалізниця (УЗ).

Нічні автобуси в Києві: маршрути та графік руху



Нічні автобуси в Києві почали курсувати від центрального вокзалу з 10 вересня. Наразі запустили чотири тимчасові маршрути:

№131-Н: Центральний вокзал — м. Дарниця — Центральний вокзал;

№132-Н: Центральний вокзал — м. Мінська — Центральний вокзал;

№133-Н: Центральний вокзал — вул. Тулузи — Центральний вокзал;

№134-Н: Центральний вокзал — просп. Павла Тичини — Центральний вокзал.

Як нагадали в УЗ, через російські обстріли та повітряну тривогу поїзди можуть прибувати із запізненням. Через суттєві відхилення від графіку пасажирам часом доводиться добиратися додому вночі, вже під час комендантської години.

Читати на тему Графік роботи метро Києва з 10 вересня: як курсуватимуть поїзди Актуальний графік роботи метрополітену в Києві.

Зазначається, що ці автобусні рейси курсують із 1:00 до 5:00 — скороченої комендантської години. Із житлових масивів у напрямку вокзалу автобуси починають рух раніше — за окремими графіками та з визначених місць посадки.

Орієнтовний інтервал руху нічних автобусів у Києві — 60 хвилин. Посадка та висадка на зупинках відбувається на вимогу пасажирів.

Нагадаємо, що у Києві скоротили комендантську годину на 60 хвилин з четверга, 10 вересня. Тепер комендантська година в Києві триває з 01:00 до 5:00. У нашому матеріалі ми повідомляли про те, як тепер працює транспорт та заклади.

Фото: kyivcity.gov.ua

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!