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Атака на Київ та область 11 вересня: дрони поцілили в будинок та дві АЗС

Юлія Хоменко, редакторка сайту 11 Вересня 2026, 11:07 3 хв.
Масована атака дронами на Київ та область: що відомо про наслідки
Фото ДСНС/Telegram

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