Атака на Київ та область 11 вересня: дрони поцілили в будинок та дві АЗС

Уночі проти 11 вересня російські війська знову атакували Київ та Київську область ударними безпілотниками.

У столиці внаслідок нічного ворожого удару пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, спалахнула пожежа.

Крім того, уранці армія РФ здійснила атаку на АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва.

У Київській області пошкоджено приватні будинки та ангарне приміщення.

Атака на Київ: пошкоджено багатоповерхівку та дві АЗС

У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки загорівся дев’ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив фасад із першого по п’ятий поверхи, а також квартиру на другому поверсі.

За даними КМВА, станом на 05:30 кількість постраждалих у Дніпровському районі зросла до восьми.

— У Дніпровському районі виникло загоряння у 9-поверховому житловому будинку внаслідок ворожої атаки, — повідомили у КМВА.

У поліції Києва уточнили, що серед постраждалих є люди з опіками та осколковим пораненням.

— Цієї ночі ворог продовжив атакувати місто безпілотниками. У Дніпровському районі ворожим БпЛА пошкоджена девʼятиповерхівка, де сталось займання з 1 по 5 поверхи, — зазначили правоохоронці.

За інформацією поліції, 64-річний чоловік та 57-річна жінка зазнала опіків тіла. Їх госпіталізували. 23-річна дівчина дістали осколкове поранення. Ще п’ятьом людям медики надали допомогу без госпіталізації.

— На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного управління, які документують наслідки ворожої атаки та фіксують пошкодження, — додали в поліції.

Рятувальники також повідомили, що з пошкодженої багатоповерхівки вдалося врятувати сімох людей. Ще сімох передали медикам для надання допомоги.

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Уранці 11 вересня під час чергової атаки на Київ у столиці пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

За попередньою інформацією, у Дніпровському районі зафіксували влучання в автозаправну станцію. Також, за словами мера столиці, влучання в АЗС сталося в Оболонському районі.

Крім того, в Оболонському районі уламки БпЛА впали на автомобіль. Також унаслідок влучання дрона сталося займання на нежитловій території.

Унаслідок ранкової атаки на Київ відомо про чотирьох постраждалих.

Екстрені служби працюють на місцях.

Що відомо про наслідки атаки на Київщині

У Київській області вночі 11 вересня під ударом перебували два райони, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Вишгородському районі пошкоджені приватні будинки. Загинула жінка.

В Обухівському районі пошкоджено ангарне приміщення.

10 вересня удари РФ спричинили загибель однієї людини та поранення ще двох.

У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах було пошкоджено 17 об’єктів. Серед них — приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

Окремо повідомлялося про пожежу складських приміщень у Бучанському районі. У мережі вже поширюються відео з місця займання.

— Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки: внаслідок ворожої атаки загорівся склад цивільного призначення. На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація контрольована, — повідомили в області.

У ДСНС Київщини додали, що під час гасіння пожежі росіяни завдали повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили працювати.

— Наразі пожежу локалізовано — поширення вогню немає. Роботи з ліквідації наслідків тривають, — зазначили надзвичайники.

Посадовець закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час атак перебувати в укриттях.

— Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого чоловіка. Дякую всім службам, які без упину працюють над ліквідацією наслідків атаки та допомагають людям. Бережіть себе. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та перебувайте в укриттях, — наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня російські війська вчергове масовано атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками, унаслідок атаки загинули люди.

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