В Винницкой области ранили ножом военного ТЦК: в каком состоянии пострадавший

Обычная процедура уточнения данных в Виннице превратилась в криминальный триллер с кровавым финалом. Мужчина, который больше года скрывался от воинского учета, вместо визита в ТЦК выбрал путь откровенной агрессии.

Нападение на представителя ТЦК в Виннице: нарушитель воинского учета применил нож

Инцидент произошел вчера, 25 июля. Как сообщают в Винницком областном ТЦК и СП, мужчину остановили для проверки, так как он еще с 2025 года числился в базах как злостный нарушитель правил учета. Однако мирного разговора не получилось.

Уже во время транспортировки в центр комплектования задержанный взорвался. Сначала в ход пошла нецензурная брань и оскорбления в адрес военных, а затем ситуация стала критической — мужчина внезапно достал раскладной нож и ударил им одного из представителей группы оповещения.

Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь. К счастью, ранение оказалось не смертельным — медики оценивают состояние бойца как удовлетворительное. Однако сам факт дерзкого нападения на человека в форме вызвал огромный резонанс.

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Уголовная ответственность: что грозит нападавшему

Финал этой истории для агрессора будет куда хуже, чем просто мобилизация. На место вызвали полицию, нападавшего задержали по горячим следам. Сейчас против него открыто уголовное производство по нескольким статьям.

Юристы напоминают: нападение на военного при исполнении обязанностей — это не просто хулиганство. Это тяжкое преступление. За препятствование законной деятельности ВСУ и посягательство на жизнь защитников закон предусматривает суровые сроки заключения. В отдельных случаях виновнику может грозить даже пожизненное заключение.

Вместо того чтобы привести в порядок свои документы, мужчина собственноручно разрушил свою жизнь, сменив статус нарушителя учета на уголовного преступника.

Ранее мы сообщали, что во Львове прохожий смертельно ранил работника ТЦК, нанеся удар ножом в аорту во время проверки документов.

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