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В Винницкой области ранили ножом военного ТЦК: в каком состоянии пострадавший

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 июля 2026, 10:00 2 мин.
Нападение на ТЦК в Виннице: военный получил ножевое ранение, нападавший задержан
Фото Pexels

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