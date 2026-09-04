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На Одещині працівник ТЦК збив дитину: що відомо про інцидент

Марина Слизовська 04 Вересня 2026, 15:00 2 хв.
ДТП з ТЦК Одещина
Фото Нацполіція

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