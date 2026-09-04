На Одещині працівник ТЦК збив дитину: що відомо про інцидент

На Одещині в селі Балтської громади працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП), перебуваючи за кермом автівки, наїхав на 2-річного хлопчика.

Про це у четвер, 3 вересня, повідомив відділ комунікації поліції Одещини.

ДТП за участю ТЦК на Одещині: що каже поліція

ДТП сталася вчора, 3 вересня, в одному з сіл Балтської громади Подільського району Одещини.

За попередніми даними місцевої поліції, на момент автопригоди працівник РТЦК та СП проводив мобілізаційне оповіщення. У цей час на дорозі стояли батько із сином віком 2,5 років, коли хлопчик відійшов від батька, працівник РТЦК наїхав на дитину. Після цього чоловік покинув місце ДТП.

Хлопчик отримав тілесні ушкодження і був ушпиталений.

На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група поліцейських. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили тілесні ушкодження) та ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу.

Зазначається, що водія затримують у процесуальному порядку й наразі встановлюються повні обставини інциденту.

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ДТП за участю ТЦК на Одещині: що кажуть у терцентрі комплектування

В Одеському обласному ТЦК та СП повідомили про те, що всі обставини інциденту встановлюють компетентні правоохоронні органи. Також там наголосили на зацікавленості у повному та неупередженому з’ясуванні обставин події й пообіцяли сприяти проведенню необхідних слідчих дій.

— Наголошуємо, що безпека, життя та здоров’я людей є безумовним пріоритетом. Дії всіх учасників події мають отримати належну правову оцінку за результатами встановлення всіх обставин, — йдеться у заяві.

Також в одеському ТЦК закликали ЗМІ та громадськість утриматися від поширення неперевіреної інформації та передчасних висновків до оприлюднення результатів розслідування.

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