ДТП у центрі Києва: автівка вилетіла на літню терасу ресторану поблизу Палацу Україна

Правоохоронці з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Голосіївському районі Києва, унаслідок якої постраждала одна людина.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції у Києві.

ДТП у Голосіївському районі Києва 17 серпня: що відомо

ДТП у Голосіївському районі сталося сьогодні, 17 серпня, близько 11:30.

ДТП Київ Голосіївський район / 2 Фотографії

Попередньо повідомляється, що на вулиці Великій Васильківській зіткнулися два автомобілі марки BMW. Від удару один із автомобілів в’їхав на територію літньої тераси ресторану, який розташований навпроти Палацу Україна. Автівка перекинулася на місці.

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Наразі відомо, що унаслідок ДТП у Голосіївському районі постраждав 36-річний водій одного із транспортних засобів. Чоловіка ушпиталили у задовільному стані.

На місці зіткнення авто працює слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські, які встановлюють обставини та механізм цієї аварії.

Раніше ми повідомляли про смертельну ДТП у Києві, унаслідок якої загинули мати з дитиною.

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