Для тебе Новини

ДТП у центрі Києва: автівка вилетіла на літню терасу ресторану поблизу Палацу Україна

Марина Слизовська 17 Серпня 2026, 13:37 1 хв.
ДТП Голосіївський район
Фото Нацполіція

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь