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ДТП в центре Киева: авто вылетело на летнюю террасу ресторана возле Дворца Украина

Марина Слизовская 17 августа 2026, 13:37 1 мин.
ДТП Голосеевский район
Фото Нацполиция

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