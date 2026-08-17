ДТП в центре Киева: авто вылетело на летнюю террасу ресторана возле Дворца Украина

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Голосеевском районе Киева, в результате которого пострадал один человек.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Киеве.

ДТП в Голосеевском районе Киева 17 августа: что известно

ДТП в Голосеевском районе произошло сегодня, 17 августа, около 11:30.

ДТП Киев Голосеевский район / 2 Фотографии

Предварительно сообщается, что на улице Большой Васильковской столкнулись два автомобиля марки BMW. От удара один из автомобилей въехал на территорию летней террасы ресторана, расположенного напротив Дворца Украина. Автомобиль опрокинулся на месте.

Читать по теме Ехал на большой скорости: водитель в статусе СЗЧ совершил смертельное ДТП в Киеве Полиция Киева расследует смертельную аварию в Оболонском районе.

Известно, что в результате ДТП в Голосеевском районе пострадал 36-летний водитель одного из транспортных средств. Мужчину госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

На месте столкновения работает следственно-оперативная группа и патрульные полицейские, которые устанавливают обстоятельства и механизм этой аварии.

Ранее мы сообщали о смертельном ДТП в Киеве, в результате которого погибли мать с ребенком.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!