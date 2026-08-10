Смертельное ДТП в Киеве: легковушка врезалась в грузовик, погибли мать с ребенком

На Житомирском шоссе в Киеве сегодня утром, 10 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли два человека — мать с ребенком. Полицейские устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киеве.

Смертельное ДТП на Житомирском шоссе: что известно

Смертельное ДТП на Житомирском шоссе в Святошинском районе Киева произошло около 05:50 10 августа.

По данным полиции, 24-летний водитель за рулем автомобиля Audi не соблюдал безопасную дистанцию ​​и врезался в грузовой автомобиль с прицепом, который ехал впереди.

В результате столкновения на месте аварии погибла 27-летняя жена и двухлетний ребенок водителя Audi, самого мужчину госпитализировали с телесными повреждениями. По предварительным данным, водитель был трезв.

Сообщается также, что возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст.286 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек.

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