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Смертельное ДТП в Киеве: легковушка врезалась в грузовик, погибли мать с ребенком

Марина Слизовская 10 августа 2026, 11:00 2 мин.
ДТП на Житомирском шоссе
Фото Нацполиция

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