Как избежать ДТП на дороге: полиция назвала основные причины аварий

Ежедневно ленты новостей пестрят сообщениями о дорожно-транспортных происшествиях. Несмотря на разные обстоятельства, причины трагедий часто повторяются: кто-то слишком спешил, кто-то отвлекся на телефон, а кто-то пренебрег ремнем безопасности.

Специалисты напоминают: большинства аварий можно избежать, если соблюдать базовые правила выживания на дороге.

Фактор скорости и погоды

Самое первое правило — адекватная оценка дорожной обстановки. Разрешенная скорость не всегда является безопасной, особенно в осенне-зимний период. Дождь, опавшие листья, снег или гололедица существенно удлиняют тормозной путь.

Эксперты советуют:

Увеличивать дистанцию до авто впереди при сложных погодных условиях;

Избегать резких стартов и торможений — плавность движений предотвращает заносы;

Вовремя переобувать автомобиль в зимнюю резину.

Искусство маневрирования и ловушки на перекрестках

Перекрестки остаются одними из самых опасных участков. Главное табу здесь — выезд на пересечение дорог, если за ним образовался затор. Такая спешка лишь блокирует движение другим и создает аварийные ситуации.

Водителям напоминают о необходимости пропускать пешеходов при повороте, а также велосипедистов, движущихся рядом. Что касается смены полосы движения, то здесь действует правило вежливости и предсказуемости: сначала убедитесь, что вас пропускают, и всегда заблаговременно включайте сигнал поворота.

Отдельное внимание следует уделить обгонам. Выезд на встречную полосу — это всегда риск. Если без этого маневра не обойтись, выполняйте его только на прямых участках с идеальным обзором.

Темнота и пешеходы: зона повышенного внимания

В условиях недостаточной видимости и ночью водителям стоит притормаживать перед каждым переходом, даже если людей на нем не видно.

Пешеходам тоже не стоит полагаться только на водителей. Специалисты призывают:

Носить светоотражающие элементы (фликеры) — это делает вас видимыми за сотни метров;

Не выбегать на дорогу, особенно из-за автобусов или троллейбусов на остановках;

Устанавливать зрительный контакт с водителем перед тем, как ступить на зебру.

Ответственность за рулем: алкоголь и гаджеты

Вождение в нетрезвом состоянии — это преступление без оправданий. Уставший или нетрезвый водитель должен воспользоваться такси. Не менее опасным “пьянящим” фактором является смартфон.

Секунда, потраченная на просмотр сообщения, может стоить жизни. Для разговоров существует гарнитура hands-free, но лучшее решение — остановиться в безопасном месте для важного звонка.

Ремни безопасности существуют не для того, чтобы избежать штрафа, а для спасения жизни. Это касается не только водителя, но и всех пассажиров, в частности на задних сиденьях. Для детей обязательным является использование специальных автокресел или бустеров.

Помните: дорога не прощает ошибок, а безопасность начинается с личной ответственности каждого участника движения.

