Як уникнути ДТП на дорозі: поліція назвала основні причини аварій

Щодня стрічки новин рясніють повідомленнями про дорожньо-транспортні пригоди. Попри різні обставини, причини трагедій часто повторюються: хтось занадто поспішав, хтось відволікся на телефон, а хтось знехтував ременем безпеки. Фахівці нагадують: більшості аварій можна уникнути, якщо дотримуватися базових правил виживання на дорозі.

Фактор швидкості та погоди

Найперше правило — адекватна оцінка дорожньої обстановки. Дозволена швидкість не завжди є безпечною, особливо в осінньо-зимовий період. Дощ, опале листя, сніг чи ожеледиця суттєво подовжують гальмівний шлях.

Експерти радять:

Збільшувати дистанцію до авто попереду за складних погодних умов;

Уникати різких стартів та гальмувань — плавність рухів запобігає заносам;

Вчасно перевзувати автомобіль у зимову гуму.

Мистецтво маневрування та пастки на перехрестях

Перехрестя залишаються одними з найнебезпечніших ділянок. Головне табу тут — виїзд на перетин доріг, якщо за ним утворився затор. Такий поспіх лише блокує рух іншим і створює аварійні ситуації.

Водіям нагадують про необхідність пропускати пішоходів при повороті, а також велосипедистів, що рухаються поруч. Що стосується зміни смуги руху, то тут діє правило ввічливості та передбачуваності: спершу переконайтеся, що вас пропускають, і завжди завчасно вмикайте сигнал повороту.

Окрему увагу слід приділити обгонам. Виїзд на зустрічну смугу — це завжди ризик. Якщо без цього маневру не обійтися, виконуйте його лише на прямих ділянках з ідеальним оглядом.

Темрява і пішоходи: зона підвищеної уваги

В умовах недостатньої видимості та вночі водіям варто пригальмовувати перед кожним переходом, навіть якщо людей на ньому не видно.

Пішоходам теж не варто покладатися лише на водіїв. Фахівці закликають:

Носити світловідбивальні елементи (флікери) — це робить вас видимими за сотні метрів;

Не вибігати на дорогу, особливо з-за автобусів чи тролейбусів на зупинках;

Встановлювати зоровий контакт з водієм перед тим, як ступити на “зебру”.

Відповідальність за кермом: алкоголь та гаджети

Керування напідпитку — це злочин без виправдань. Втомлений або нетверезий водій має скористатися таксі. Не менш небезпечним “п’янким” фактором є смартфон.

Секунда, витрачена на перегляд повідомлення, може коштувати життя. Для розмов існує гарнітура hands-free, але найкраще рішення — зупинитися у безпечному місці для важливого дзвінка.

Ремені безпеки існують не для того, щоб уникнути штрафу, а для порятунку життя. Це стосується не лише водія, а й усіх пасажирів, зокрема на задніх сидіннях. Для дітей обов’язковим є використання спеціальних автокрісел чи бустерів.

Пам’ятайте: дорога не пробачає помилок, а безпека починається з особистої відповідальності кожного учасника руху.

