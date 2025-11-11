Одним із найбільш небезпечних транспортних засобів є автомобіль — ДТП може статись будь-якої миті не лише через технічні збої авто, а й через відсутність потрібних навичок водія.

Читай у матеріалі, скільки людей загинуло від початку року в ДТП і скільки осіб зазнали травм.

Понад 2 тисячі загинуло у ДТП: що відомо

Як зазначає Укрінформ, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що з початку 2025 року майже 2600 людей загинуло у ДТП, а також понад 26 тисяч зазнали травм.

За 10 місяців 2025 року на вулично-дорожній мережі країни сталося 21 302 ДТП з потерпілими й загиблими — майже на 1,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, — зазначив Білошицький.

За його словами, найбільше ДТП було зафіксовано у Дніпропетровській та Львівській областях, а також у Києві. Основною причиною аварій є перевищення швидкості — 41%.

8% ДТП стаються через порушення правил під час зміни напрямку руху, 7% — недотримання безпечної дистанції, 6% — порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів.

Раніше ми писали, як оформити європротокол — читай у матеріалі покрокову інструкцію, щоб не припуститися помилок.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!