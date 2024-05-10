Потрапив (-ла) в ДТП? Не панікуй! Що робити та як заповнити європротокол — покрокова інструкція

На жаль, дотримання усіх правил дорожнього руху не гарантує, що ти ніколи не потрапиш у ДТП. Адже на дорозі є й інші водії, які можуть ігнорувати ці правила.

Причин, чому може виникнути дорожньо-траспортна пригода — багато. Це може статися навіть з уважним та відповідальним водієм.

Тож слід знати, як діяти у разі аварії, як отримати відшкодування у повному розмірі й чи можна обійтися без поліції. Покрокову інструкцію дій знайдеш у матеріалі.

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Аварія — це завжди стрес. Інколи можна загубитися й забути про важливі нюанси, які потім можуть допомогти отримати компенсацію. Тож не слід губитися, дотримуйся інструкції.

Переконайся, що всі живі та здорові

Передусім треба впевнитися, що всі учасники пригоди живі та неушкоджені. За потреби слід негайно викликати швидку.

Якщо можливості викликати карету швидкої немає, згідно з п. 2.10 ПДР слід відвезти потерпілого до найближчої лікарні своїм транспортним засобом.

Однак зауваж, що попередньо слід зафіксувати розташування слідів аварії, зробити фото або відео авто після аварії, а потім обов’язково повернутися на місце пригоди.

Не залишай місце події

Важливо, щоб усі учасники ДТП перебували на тих місцях, де вони опинилися після зіткнення. Переміщувати транспортні засоби до прибуття поліції та страхових агентів заборонено.

Якщо ж перемістити авто, це може завадити справедливій розв’язці подій та роботі правоохоронних органів.

Втеча з місця ДТП до приїзду поліції та складеного протоколу прирівнюється до злочину. Згідно зі ст. 122-4 КУпАП такий злочин має один з перелічених нижче наслідків.

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Увімкни аварійний сигнал та встанови знак аварійної зупинки

Слід обов’язково розмістити знак аварійної зупинки. Він має бути у кожного водія в багажнику.

Виклич поліцію та повідом про ДТП

Якщо сталася аварія, слід обов’язково викликати поліцію, повідомити, де саме сталося зіткнення й чи є постраждалі. Якщо всі учасники пригоди неушкоджені, на місце події прибуде патруль, якщо ж є поранені — слідчий.

Очевидці аварії

Допоки ти чекаєш на поліцію, слід знайти свідків події, які б допомогли поліції з’ясувати обставини зіткнення. Так, можуть бути корисними відеореєстратори машин, які стояли біля місця ДТП.

Також не забувай про перехожих та пасажирів — вони теж можуть давати свідчення.

Не зайвим буде знайти камери відеоспостереження поруч із місцем ДТП. Інколи на них потрапляє інцидент і може допомогти встановити винуватця.

Заповни документи

Усім водіям пригоди дадуть заповнити бланк повідомлення про аварію. Він допоможе потерпілому водію отримати відшкодування за страховим полісом винуватця.

Та один бланком обмежитися не вдасться. Слід буде заповнити:

протокол про огляд місця ДТП;

протокол стану автомобілів;

схематичне зображення розвитку подій;

свідчення свідків та учасників.

Важливо, щоб всі події та ушкодження авто після ДТП були зафіксовані уважно, ретельно, чітко та без помилок. Адже від цього залежить, чи виплатить страхова компанія компенсацію за усі завдані пошкодження.

Наприклад, запис у протоколі “удар у праве крило” передбачає незначну компенсацію на ремонт крила. Якщо ж у документі буде зафіксовано деталі: розбитий поворот, тріснутий бампер, розбита фара, пошкоджена стійка та поріг — компенсація зросте.

Водій, який постраждав, має перевірити детальність опису пошкоджень, дорожнього покриття чи навіть погоди. А також наполягти на внесенні змін або доповнень, при виявлених неточностях.

Зв’яжися зі страховою

Якщо представник страхової компанії не приїде на місце ДТП, водію – винуватцю аварії необхідно письмово повідомити свою страхову компанію про страховий випадок протягом трьох робочих днів з дня ДТП.

Також винуватці зобов’язані надати контакти своєї страхової компанії усім учасникам аварії, щоб вони могли отримати компенсацію за збитки.

Щоб отримати відшкодування, звернися до компанії винуватця протягом 15 діб та надай повний набір документів:

паспорт;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

копія протоколу, який складає співробітник поліції;

довіреність на представлення інтересів одержувача страховки (лише в тому разі, якщо одержувача представляє стороння особа).

Чи можна обійтися без поліції: усе про європротокол

Якщо обидва водії не мають бажання викликати поліцію, можна заповнити європротокол — це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди.

Його заповнюють водії – учасники ДТП на місці аварії, а потім надають страховику. Документ є підставою для виплати компенсації. Європротокол можна заповнити двома способами:

У паперовому вигляді. Спеціальний бланк водій отримує безоплатно під час укладення договору обов`язкового страхування автоцивілки.

У разі втрати або використання бланка новий видається страховиком безоплатно на підставі письмової заяви.

В електронній формі. У цьому допоможе система Електронний європротокол.

За яких умов можна скористатися європротоколом

Щоб скористатися європротоколом, слід відповідати певним умовам. Так, вирішити ситуацію без втручання поліції можна, якщо:

відсутні загиблі чи травмовані люди;

водії мають поліси автоцивільної відповідальності (якщо будь-який транспортний засіб має поліс іноземного страховика, слід використовувати паперовий бланк європротоколу або викликати поліцію);

є взаємна згода водіїв щодо обставин ДТП;

у водіїв відсутні ознаки алкогольного чи наркотичного сп‘яніння або перебування під впливом лікарських препаратів;

сума збитків після ДТП не перевищує 50 000 грн.

У разі невиконання хоча б однієї з зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.

Як правильно заповнити європротокол

Перед заповненням протоколу слід провести фотофіксацію місця події, зробити фото та відео розташування транспортних засобів. Усі ці матеріали разом з протоколом згодом передають у страхову компанію.

Якщо випадок ДТП підходить умовам, то ось детальна інструкція із заповнення європротоколу.

Протокол слід заповнити й завірити усім учасниками ДТП. Один з водіїв може заповнювати документ лише у разі, якщо факт ДТП був додатково зареєстрований поліцією. Європротокол заповнюється на двох аркушах встановленого зразка одного комплекту будь-якого учасника ДТП. Комплект складається з обкладинки з інструкцією та двох сторінок європротоколу: оригіналу та копії.

Розподіл протоколу для кожного учасника на дві частини: оригінал і копію, виконується тільки після його заповнення кожним з учасників ДТП. Надалі вносити будь-які зміни в документ забороняється.

Паперовий документ слід заповнювати звичайною ручкою синього або чорного кольору. Почерк має бути розбірливим, рекомендується використовувати друковані літери. Хто з учасників заповнює жовту або синю колонку — не важливо.

Будь-які помітки чи виправлення категорично заборонені. Якщо під час заповнення був допущений одрук або помилка, то для складання нового повідомлення використовується новий комплект документів.

Закінчивши заповнення протоколу, учасники можуть покинути місце ДТП без повідомлення співробітників поліції

Водію-учаснику ДТП слід передати європротокол представникам МТСБУ або страховику особисто, протягом трьох робочих днів з дати ДТП.

Якщо європротокол було заповнено в електронному форматі, повідомлення страховикам учасників ДТП відправляються автоматично.

Покрити витрати у випадку ДТП допоможе автоцивілка, вона є обов’язковою для усіх водіїв. А що передбачає законопроект про зміни автоцивілки, знайдеш у матеріалі.

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