Твоя безпека

Потрапив (-ла) в ДТП? Не панікуй! Що робити та як заповнити європротокол — покрокова інструкція

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 10 Травня 2024, 13:15
що робити при ДТП
Фото: Pexels

Більше новин
Інвалідність
Під час війни це ще простіше: як оформити інвалідність в Україні
Ін'єкції
Знайшли відповіді на твої запитання. Ін’єкційна косметологія — що це, кому можна робити та де межа: розповідає косметологиня
кліщі
Кліщі поруч: як захиститися та що робити, якщо тебе вкусив кліщ
Рекрутинг до ЗСУ — як це працює, зарплати, вакансії та переваги
Свідомий вибір без примусу. Як працює рекрутинг до ЗСУ — зарплати, вакансії та можливості
Дивитись більше

Матеріали по темі

що буде якщо залити бензин замість дизеля
Що буде, якщо залити бензин замість дизеля і навпаки: наслідки для двигуна та план дій
як переоформити машину в Україні
Не за всі гроші світу! Скільки коштує переоформити автомобіль і що для цього потрібно
Як переоформити машину через Дію: покрокова інструкція
Як переоформити машину через Дію: що для цього треба та на які авто поширюється можливість
Як оформити страховку на авто в Україні
Як оформити страхування на авто та які документи для цього потрібні

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 10 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
9 травня день в історії
Чому саме 9 травня Росія відзначає День перемоги та коли почали проводити паради на Червоній площі
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 9 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:50
ЦВС
Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців
0:16:37
валютні обмеження
Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда проти російської пропаганди. Як Росія присвоює всі лаври перемоги у Другій світовій війні
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Чорна сторона перемоги у Другій світовій — як та чому Росія замовчує “незручні” сторінки історії
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 8 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
Рекрутинг до ЗСУ — як це працює, зарплати, вакансії та переваги
Читати далі
Свідомий вибір без примусу. Як працює рекрутинг до ЗСУ — зарплати, вакансії та можливості
Статеве виховання
Читати далі
Чому важливо починати секс-освіту з дитинства та як правильно спілкуватися про інтим з дитиною

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь