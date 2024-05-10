Потрапив (-ла) в ДТП? Не панікуй! Що робити та як заповнити європротокол — покрокова інструкція

На жаль, дотримання усіх правил дорожнього руху не гарантує, що ти ніколи не потрапиш у ДТП. Адже на дорозі є й інші водії, які можуть ігнорувати ці правила.
Причин, чому може виникнути дорожньо-траспортна пригода — багато. Це може статися навіть з уважним та відповідальним водієм.
Тож слід знати, як діяти у разі аварії, як отримати відшкодування у повному розмірі й чи можна обійтися без поліції. Покрокову інструкцію дій знайдеш у матеріалі.
Аварія — це завжди стрес. Інколи можна загубитися й забути про важливі нюанси, які потім можуть допомогти отримати компенсацію. Тож не слід губитися, дотримуйся інструкції.
Передусім треба впевнитися, що всі учасники пригоди живі та неушкоджені. За потреби слід негайно викликати швидку.
Якщо можливості викликати карету швидкої немає, згідно з п. 2.10 ПДР слід відвезти потерпілого до найближчої лікарні своїм транспортним засобом.
Якщо можливості викликати карету швидкої немає, згідно з п. 2.10 ПДР слід відвезти потерпілого до найближчої лікарні своїм транспортним засобом.
Однак зауваж, що попередньо слід зафіксувати розташування слідів аварії, зробити фото або відео авто після аварії, а потім обов’язково повернутися на місце пригоди.
Важливо, щоб усі учасники ДТП перебували на тих місцях, де вони опинилися після зіткнення. Переміщувати транспортні засоби до прибуття поліції та страхових агентів заборонено.
Якщо ж перемістити авто, це може завадити справедливій розв’язці подій та роботі правоохоронних органів.
Втеча з місця ДТП до приїзду поліції та складеного протоколу прирівнюється до злочину. Згідно зі ст. 122-4 КУпАП такий злочин має один з перелічених нижче наслідків.
Втеча з місця ДТП до приїзду поліції та складеного протоколу прирівнюється до злочину. Згідно зі ст. 122-4 КУпАП такий злочин має один з перелічених нижче наслідків.
Слід обов’язково розмістити знак аварійної зупинки. Він має бути у кожного водія в багажнику.
Якщо сталася аварія, слід обов’язково викликати поліцію, повідомити, де саме сталося зіткнення й чи є постраждалі. Якщо всі учасники пригоди неушкоджені, на місце події прибуде патруль, якщо ж є поранені — слідчий.
Допоки ти чекаєш на поліцію, слід знайти свідків події, які б допомогли поліції з’ясувати обставини зіткнення. Так, можуть бути корисними відеореєстратори машин, які стояли біля місця ДТП.
Також не забувай про перехожих та пасажирів — вони теж можуть давати свідчення.
Не зайвим буде знайти камери відеоспостереження поруч із місцем ДТП. Інколи на них потрапляє інцидент і може допомогти встановити винуватця.
Усім водіям пригоди дадуть заповнити бланк повідомлення про аварію. Він допоможе потерпілому водію отримати відшкодування за страховим полісом винуватця.
Та один бланком обмежитися не вдасться. Слід буде заповнити:
Важливо, щоб всі події та ушкодження авто після ДТП були зафіксовані уважно, ретельно, чітко та без помилок. Адже від цього залежить, чи виплатить страхова компанія компенсацію за усі завдані пошкодження.
Важливо, щоб всі події та ушкодження авто після ДТП були зафіксовані уважно, ретельно, чітко та без помилок. Адже від цього залежить, чи виплатить страхова компанія компенсацію за усі завдані пошкодження.
Наприклад, запис у протоколі “удар у праве крило” передбачає незначну компенсацію на ремонт крила. Якщо ж у документі буде зафіксовано деталі: розбитий поворот, тріснутий бампер, розбита фара, пошкоджена стійка та поріг — компенсація зросте.
Водій, який постраждав, має перевірити детальність опису пошкоджень, дорожнього покриття чи навіть погоди. А також наполягти на внесенні змін або доповнень, при виявлених неточностях.
Якщо представник страхової компанії не приїде на місце ДТП, водію – винуватцю аварії необхідно письмово повідомити свою страхову компанію про страховий випадок протягом трьох робочих днів з дня ДТП.
Також винуватці зобов’язані надати контакти своєї страхової компанії усім учасникам аварії, щоб вони могли отримати компенсацію за збитки.
Також винуватці зобов’язані надати контакти своєї страхової компанії усім учасникам аварії, щоб вони могли отримати компенсацію за збитки.
Щоб отримати відшкодування, звернися до компанії винуватця протягом 15 діб та надай повний набір документів:
Якщо обидва водії не мають бажання викликати поліцію, можна заповнити європротокол — це спеціальний бланк повідомлення про настання дорожньо-транспортної пригоди.
Його заповнюють водії – учасники ДТП на місці аварії, а потім надають страховику. Документ є підставою для виплати компенсації. Європротокол можна заповнити двома способами:
У разі втрати або використання бланка новий видається страховиком безоплатно на підставі письмової заяви.
Щоб скористатися європротоколом, слід відповідати певним умовам. Так, вирішити ситуацію без втручання поліції можна, якщо:
У разі невиконання хоча б однієї з зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.
У разі невиконання хоча б однієї з зазначених умов, виклик поліції є обов’язковим.
Перед заповненням протоколу слід провести фотофіксацію місця події, зробити фото та відео розташування транспортних засобів. Усі ці матеріали разом з протоколом згодом передають у страхову компанію.
Якщо випадок ДТП підходить умовам, то ось детальна інструкція із заповнення європротоколу.
Розподіл протоколу для кожного учасника на дві частини: оригінал і копію, виконується тільки після його заповнення кожним з учасників ДТП. Надалі вносити будь-які зміни в документ забороняється.
Будь-які помітки чи виправлення категорично заборонені. Якщо під час заповнення був допущений одрук або помилка, то для складання нового повідомлення використовується новий комплект документів.
Будь-які помітки чи виправлення категорично заборонені. Якщо під час заповнення був допущений одрук або помилка, то для складання нового повідомлення використовується новий комплект документів.
Якщо європротокол було заповнено в електронному форматі, повідомлення страховикам учасників ДТП відправляються автоматично.
Покрити витрати у випадку ДТП допоможе автоцивілка, вона є обов’язковою для усіх водіїв. А що передбачає законопроект про зміни автоцивілки, знайдеш у матеріалі.
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