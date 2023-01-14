Менше бюрократії та більше відшкодувань — що передбачає законопроект про зміни автоцивілки

В Україні автоцивілка обов’язкова для всіх власників автомобілів, адже вона може покрити витрати у випадку ДТП.

Учора Верховна Рада проголосувала за зміни до закону Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів у першому читанні. Зараз законопроект на доопрацюванні.

Народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, які саме зміни передбачаються у сфері цивільного страхування.

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За словами Гетманцева, наявний закон про автоцивілку має кілька суттєвих недоліків:

передбачена сума відшкодування збитків дуже мала;

процедура відшкодування занадто складна;

строки відшкодування дуже розтягнені в часі й інколи не дотримуються страховими компаніями.

Ми реформуємо цей інститут, робимо його зручним для людей. Таким, який буде дійсно ефективним та захищатиме права людей, які постраждали внаслідок ДТП, — каже Гетманцев.

Які зміни передбачає новий законопроект?

Процесуальні новації — новий закон передбачає пряме врегулювання, обов’язкове для всіх страхових компаній. Тобто якщо людина постраждала в ДТП, то вона звертатиметься до своєї страхової компанії. Наразі таку опцію добровільно пропонують лише деякі великі гравці на ринку. Розширення Європротоколу — людина на місці зможе оформити всі документи з іншою стороною без виклику поліції, якщо немає суперечностей. Тобто для отримання відшкодування буде достатньо пред’явити страховикам папери, підписані іншою стороною. Значне скорочення строків виплат — людина повинна буде отримати гроші максимум через 60 днів після звернення до страхової компанії. Зміна правил відшкодування — під час оцінки збитків враховуватиметься знос транспортного засобу. Тобто чим старіше авто, тим меншими будуть виплати. Також відшкодування буде доступним для пасажирів авто, яке стало причиною ДТП. Підвищення максимальної суми відшкодування — на сьогодні вона становить 320 тис. грн на одну людину та 160 тис. грн — на майно. Новий закон підвищить ці суми до 1 млн грн для відшкодування фізичної шкоди, завданої людині, і до 2 млн — для відшкодування збитків майна.

Загалом завдяки такому кроку Україна хоче привести свою законодавчу базу у відповідність до ЄС. Законопроект підготували у співпраці з учасниками ринку та Нацбанком України.

Що ж до вартості страхового полюса, то за розрахунками, вона підвищиться на 30-50% у порівнянні з теперішніми цінами. Однак підвищення цін відбудеться лише після перемоги України над агресором.

Інші основні положення закону наберуть чинності з 1 січня 2024 року, якщо документ ухвалять у другому читанні через один – два місяці.

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