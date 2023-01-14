Менше бюрократії та більше відшкодувань — що передбачає законопроект про зміни автоцивілки

В Україні автоцивілка обов’язкова для всіх власників автомобілів, адже вона може покрити витрати у випадку ДТП.
Учора Верховна Рада проголосувала за зміни до закону Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів у першому читанні. Зараз законопроект на доопрацюванні.
Народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону, які саме зміни передбачаються у сфері цивільного страхування.
За словами Гетманцева, наявний закон про автоцивілку має кілька суттєвих недоліків:
Ми реформуємо цей інститут, робимо його зручним для людей. Таким, який буде дійсно ефективним та захищатиме права людей, які постраждали внаслідок ДТП, — каже Гетманцев.
Ми реформуємо цей інститут, робимо його зручним для людей. Таким, який буде дійсно ефективним та захищатиме права людей, які постраждали внаслідок ДТП, — каже Гетманцев.
Які зміни передбачає новий законопроект?
Загалом завдяки такому кроку Україна хоче привести свою законодавчу базу у відповідність до ЄС. Законопроект підготували у співпраці з учасниками ринку та Нацбанком України.
Що ж до вартості страхового полюса, то за розрахунками, вона підвищиться на 30-50% у порівнянні з теперішніми цінами. Однак підвищення цін відбудеться лише після перемоги України над агресором.
Інші основні положення закону наберуть чинності з 1 січня 2024 року, якщо документ ухвалять у другому читанні через один – два місяці.
Частою причиною ДТП стають погані погодні умови. Щоб залишатись у безпеці, читай, як їздити в туман.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!