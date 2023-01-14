Меньше бюрократии и больше возмещений — что предусматривает законопроект об изменениях автогражданки

В Украине автогражданка обязательна для всех владельцев автомобилей, ведь она может покрыть расходы в случае ДТП.
Вчера Верховная Рада проголосовала за изменения в закон Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в первом чтении. Сейчас законопроект в доработке.
Народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, какие именно изменения предусматриваются в сфере гражданского страхования.
По словам Гетманцева, имеющийся закон об автогражданке имеет несколько существенных недостатков:
Мы реформируем этот институт, делаем его удобным для людей. Таким, который будет действительно эффективным и будет защищать права людей, пострадавших в результате ДТП, — говорит Гетманцев.
Мы реформируем этот институт, делаем его удобным для людей. Таким, который будет действительно эффективным и будет защищать права людей, пострадавших в результате ДТП, — говорит Гетманцев.
Какие изменения предполагает новый законопроект?
В целом, благодаря такому шагу Украина хочет привести свою законодательную базу в соответствие с ЕС. Законопроект был подготовлен в сотрудничестве с участниками рынка и Нацбанком Украины.
Что касается стоимости страхового полюса, то по расчетам, она повысится на 30-50% по сравнению с нынешними ценами. Однако повышение цен произойдет только после победы Украины над агрессором.
Другие основные положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года, если документ будет принят во втором чтении через один — два месяца.
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