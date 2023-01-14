Меньше бюрократии и больше возмещений — что предусматривает законопроект об изменениях автогражданки

В Украине автогражданка обязательна для всех владельцев автомобилей, ведь она может покрыть расходы в случае ДТП.

Вчера Верховная Рада проголосовала за изменения в закон Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в первом чтении. Сейчас законопроект в доработке.

Народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона, какие именно изменения предусматриваются в сфере гражданского страхования.

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По словам Гетманцева, имеющийся закон об автогражданке имеет несколько существенных недостатков:

предусмотренная сумма возмещения ущерба очень маленькая;

процедура возмещения слишком сложная;

сроки возмещения очень растянуты во времени и иногда не соблюдаются страховыми компаниями.

Мы реформируем этот институт, делаем его удобным для людей. Таким, который будет действительно эффективным и будет защищать права людей, пострадавших в результате ДТП, — говорит Гетманцев.

Какие изменения предполагает новый законопроект?

Процессуальные новации — новый закон предусматривает прямое урегулирование, обязательное для всех страховых компаний. То есть, если человек пострадал в ДТП, то он будет обращаться в свою страховую компанию. Сейчас такую опцию добровольно предлагают лишь некоторые крупные игроки на рынке. Расширение Европротокола — человек на месте сможет оформить все документы с другой стороной без вызова полиции, если нет противоречий. То есть для получения возмещения достаточно предъявить страховщикам бумаги, подписанные другой стороной. Значительное сокращение сроков выплат — человек должен получить деньги максимум через 60 дней после обращения в страховую компанию. Изменение правил возмещения — при оценке ущерба будет учитываться износ транспортного средства. То есть чем старше авто, тем меньше будут выплаты. Также возмещение будет доступно пассажирам авто, которое стало причиной ДТП. Повышение максимальной суммы возмещения — на сегодняшний день она составляет 320 тыс. грн на одного человека и 160 тыс. грн — на имущество. Новый закон повысит эти суммы до 1 млн грн для возмещения ущерба, причиненного человеку, и до 2 млн — для возмещения ущерба имуществу.

В целом, благодаря такому шагу Украина хочет привести свою законодательную базу в соответствие с ЕС. Законопроект был подготовлен в сотрудничестве с участниками рынка и Нацбанком Украины.

Что касается стоимости страхового полюса, то по расчетам, она повысится на 30-50% по сравнению с нынешними ценами. Однако повышение цен произойдет только после победы Украины над агрессором.

Другие основные положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года, если документ будет принят во втором чтении через один — два месяца.

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