Как работает автогражданка во время военного положения?

Несмотря на военное положение, страховые компании продолжают работать в неоккупированных регионах в штатном режиме и выполнять свои обязательства по заключенным договорам. Это значит, что стандартные риски покрываются по тому же принципу, что и в мирное время.
Но ущерб, связанный с войной (например, попадание осколков/снаряда в автомобиль), не будет считаться страховым событием. Он подпадают под понятие форс-мажора.
Наличие полиса обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев за ущерб третьим лицам никто не отменял, как и штраф за его отсутствие (425 грн). Потому выезжать на дорогу без актуальной страховки строго запрещено.
Почему? Цель полиса — гарантирование пострадавшим в ДТП компенсации ущерба от имени виновника.
Почему? Цель полиса — гарантирование пострадавшим в ДТП компенсации ущерба от имени виновника.
С действительной автогражданкой будет выплачивать возмещение страховая компания в пределах лимитов:
Без полиса суд обяжет виновника компенсировать самостоятельно ущерб потерпевшим. Соответственно, ему придется восстанавливать не только свой транспорт, но и пострадавшего.
Страховые компании рекомендуют переходить на онлайн-Европротокол, не требующий вмешательства полиции при регистрации страхового случая. Лимит по Европротоколом — 80 000 грн, однако некоторые СК расширяет его. Это сделано из-за ряда сложностей, которые могут быть:
Есть несколько условий для Европротокола:
Если хотя бы один из пунктов нарушен, Европротокол не сработает.
Поскольку в Украине с 1 июля текущего года вступили в силу увеличения размеров страховых сумм по обязательному автострахованию, то цена автогражданки выросла, но не существенно.
Поднятие страховых сумм по договорам позволяет потребителям получить лучшую финансовую защиту, что особенно важно в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям.
Напоминаем, что стоимость автогражданки в Украине зависит от:
На данный момент не всегда можно попасть в отделение страховой компании для физического оформления полиса. Альтернативой в этой ситуации становится электронное страхование, когда водитель с помощью одного смартфона может купить автогражданку онлайн.
Такая возможность не предусматривает работы страхового агента, комиссия которого заложена в цену договора, а значит ваш ОСАГО будет экономнее бумажного бланка.
Такая возможность не предусматривает работы страхового агента, комиссия которого заложена в цену договора, а значит ваш ОСАГО будет экономнее бумажного бланка.
Онлайн-полис выпускается в формате PDF и фиксируется в базе Моторно-транспортного бюро Украины. Клиент получает страховку на электронную почту. Она также подтягивается в мобильное приложение Дія.
Процедура страхования условно происходит следующим образом:
Согласно ПДД (пункт 2.1) предъявить ОСАГО автомобилист имеет право с экрана мобильного устройства. Печатать страховку не нужно, это остается на усмотрение пользователя.
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