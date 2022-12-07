Как работает автогражданка во время военного положения?

Несмотря на военное положение, страховые компании продолжают работать в неоккупированных регионах в штатном режиме и выполнять свои обязательства по заключенным договорам. Это значит, что стандартные риски покрываются по тому же принципу, что и в мирное время.

Но ущерб, связанный с войной (например, попадание осколков/снаряда в автомобиль), не будет считаться страховым событием. Он подпадают под понятие форс-мажора.

Нужна ли страховка на авто во время войны

Наличие полиса обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев за ущерб третьим лицам никто не отменял, как и штраф за его отсутствие (425 грн). Потому выезжать на дорогу без актуальной страховки строго запрещено.

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Почему? Цель полиса — гарантирование пострадавшим в ДТП компенсации ущерба от имени виновника.

С действительной автогражданкой будет выплачивать возмещение страховая компания в пределах лимитов:

160 000 грн за имуществом (ремонт транспортного средства);

320 000 грн за жизнь и здоровье (лечение водителя и пассажиров).

Без полиса суд обяжет виновника компенсировать самостоятельно ущерб потерпевшим. Соответственно, ему придется восстанавливать не только свой транспорт, но и пострадавшего.

Страховые компании рекомендуют переходить на онлайн-Европротокол, не требующий вмешательства полиции при регистрации страхового случая. Лимит по Европротоколом — 80 000 грн, однако некоторые СК расширяет его. Это сделано из-за ряда сложностей, которые могут быть:

полиция не выезжает по вызову без пострадавших;

некоторые участники спешат покинуть места аварии;

cотрудники страховых компаний, которые оценивают убытки, есть не во всех городах.

Есть несколько условий для Европротокола:

в ДТП участвуют только два транспортных средства;

водители самостоятельно решили, кто из них виноват;

ничья жизнь или здоровье не пострадали;

на обе машины оформлены полисы ОСАГО;

у водителей нет признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Если хотя бы один из пунктов нарушен, Европротокол не сработает.

Изменилась ли в условиях военного состояния стоимость автогражданки

Поскольку в Украине с 1 июля текущего года вступили в силу увеличения размеров страховых сумм по обязательному автострахованию, то цена автогражданки выросла, но не существенно.

Поднятие страховых сумм по договорам позволяет потребителям получить лучшую финансовую защиту, что особенно важно в условиях роста цен на детали и комплектующие к автомобилям.

Напоминаем, что стоимость автогражданки в Украине зависит от:

типа транспорта (легковой автомобиль или грузовой, мотоцикл, автобус, прицеп);

мощности двигателя ТС;

места регистрации автовладельца;

наличия или отсутствия франшизы (это часть средств, не покрываемых СК).

Как оформить автогражданку, если физические отделения закрыты

На данный момент не всегда можно попасть в отделение страховой компании для физического оформления полиса. Альтернативой в этой ситуации становится электронное страхование, когда водитель с помощью одного смартфона может купить автогражданку онлайн.

Такая возможность не предусматривает работы страхового агента, комиссия которого заложена в цену договора, а значит ваш ОСАГО будет экономнее бумажного бланка.

Онлайн-полис выпускается в формате PDF и фиксируется в базе Моторно-транспортного бюро Украины. Клиент получает страховку на электронную почту. Она также подтягивается в мобильное приложение Дія.

Процедура страхования условно происходит следующим образом:

Клиент вводит данные автомобиля и город регистрации автовладельца для расчета стоимости страховки. Выбор программы (быстрое изготовление автогражданки возможно на агрегаторах). Вносит необходимую информацию в анкету. Оплачивает полис и получает его по электронной почте.

Согласно ПДД (пункт 2.1) предъявить ОСАГО автомобилист имеет право с экрана мобильного устройства. Печатать страховку не нужно, это остается на усмотрение пользователя.

О своей машине нужно заботиться и готовить ее к сезону. Ранее мы рассказывали, как подготовить автомобиль к зиме.

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