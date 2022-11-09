Позаботься сейчас, чтобы не стоять в очереди на СТО потом: как подготовить автомобиль к зиме — советы эксперта

Зима вже близько, і для автомобілістів саме час подумати про підготовку свого залізного коня до холодів та снігів. Адже через сильні опади та мороз дороги стають небезпечними, а автівки часто потрапляють у ДТП.

Як автомобілістам підготуватися до зими, розповідає майстриня-приймальниця на СТО Аліна Коваленко.

Сім порад автомобілістам на зиму

Зимова гума

Зимові дороги стають слизькими, а через це часто стаються ДТП. Тож варто заздалегідь подумати про зимову гуму, яка відрізняється від демісезонної.

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— Якщо це місто, то найкраще підійде асиметрично направлений протектор, в народі його називають “ялинка”, або “гусяча лапка”. Він добре виводить саме снігову та піщану кашу і воду з-під коліс.

Також можна обрати липучку. Вона дуже добре себе поводить, коли ожеледиця. Але в неї є мінус — вона дуже швидко стирається.

Перевірка акумулятора, генератора та можливого витоку струму

Відомо, що термін служби автомобільного акумулятора зазвичай від трьох до п’яти років. Важливо не лише стежити за віком цих речей, а слідкувати за їхнім станом. Напередодні зимового періоду варто перевірити місткість акумулятора, рівень електроліту.

Якщо є необхідність, краще підзарядити акумулятор чи замінити його.

Якщо АКБ влітку вже давав якісь збої або машина на сигналізації не могла простояти понад три дні — це вже суттєві дзвіночки, що його треба замінювати на новий.

Антифриз

Охолоджувальна рідина слугує захистом для автомобільного двигуна від замерзання взимку та перегрівання влітку. Зазвичай антифриз заміняють через кожні 30-40 тис. км пробігу.

У вітчизняних авто важливо перевірити помпу та термостат, бо саме з такими проблемами можуть стикнутися автомобілісти вітчизняного автопрому взимку.

Гальма

Гальмівну рідину варто змінювати не рідше ніж раз на два роки. Увагу треба звернути на щільність рідини та її рівень. Також важливо перевірити, в якому стані колодки та диски.

Саме гальмівну систему варто уважно перевіряти перед зимовими холодами та заледеніннями.

Якщо рівень стертості колодок дуже малий, гальмівний шлях подовжується. А це призводить до аварійної ситуації, — пояснює експертка.

Рідина для скла

Правильний омивач скла варто заливати ще у жовтні, радять експерти. Адже з настанням холодних ночей вода може у бачку може замерзнути та пошкодити його. Звернути увагу треба і на щітки для очищення скла.

Пальне

Досить часто в автомобільні баки для пального потрапляє вода та бруд. Позбавитися зайвої вологи важливо, бо інакше помпа не подаватиме якісну кількість пального. Зробити це дуже легко — за допомогою спеціального “відвідника вологи”. Його можна купити у будь-якому спеціалізованому магазині.

Мастило, моторна олива

Напередодні морозів необхідно замінити мастило та масляний фільтр. Якщо машина пройшла понад 7000 км, то моторну оливу треба замінювати, бо вона втрачає свої змащувальні властивості.

Свіже мастило має гарні змащувальні властивості, краще змащує двигун, і поршні легше ходять. З оливою обов’язково міняємо масляний фільтр, бо там збирається весь бруд і волога.

Що варто мати в автомобілі на різні випадки

Дроти для прикурювання, бустер.

Автомобільний компресор.

Лопата.

Щітки для авто (для скла та для самого корпусу).

Буксирувальний трос.

Силіконове мастило.

Бувають такі ситуації, коли ремонт авто необхідний просто посеред дороги. Що робити в таких випадках — читай у нашому матеріалі.

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