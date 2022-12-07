Як працює автоцивілка під час воєнного стану?

Попри воєнний стан страхові компанії продовжують працювати в неокупованих регіонах у штатному режимі та виконувати свої зобов’язання за укладеними договорами. Це значить, що стандартні ризики покриваються за тим самим принципом, що й у мирний час.

Але збитки, пов’язані з війною (наприклад, потрапляння уламків/снаряда в автомобіль), не вважатимуться страховою подією. Вони підпадають під визначення форс-мажору.

Чи потрібна страховка на авто під час війни

Наявність поліса обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників за збитки третім особам ніхто не скасовував, як і штраф за його відсутність (425 грн). Тому виїжджати на дорогу без актуальної страховки суворо заборонено.

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Чому? Мета поліса — гарантувати постраждалим у ДТП компенсацію збитків від імені винуватця.

З дійсною автоцивілкою виплачуватиме відшкодування страхова компанія в межах лімітів:

160 000 грн за майном (ремонт транспортного засобу);

320 000 грн за життя та здоров’я (лікування водія та пасажирів).

Без поліса суд зобов’яже винуватця компенсувати збитки потерпілим самостійно. Відповідно, йому доведеться відновлювати не лише свій транспорт, а й потерпілого.

Страхові компанії рекомендують переходити на онлайн-Європротокол, який не вимагає втручання поліції при реєстрації страхового випадку. Ліміт за Європротоколом — 80 000 грн, проте деякі СК розширюють його. Це зроблено через низку складнощів, які можуть бути:

поліція не виїжджає на виклик без потерпілих;

деякі учасники поспішають залишити місця аварії;

співробітники страхових компаній, які оцінюють збитки, є не у всіх містах.

Є кілька умов для Європротоколу:

у ДТП беруть участь лише два транспортні засоби;

водії самостійно вирішили, хто з них винуватець;

нічиє життя чи здоров’я не постраждали;

на обидві машини оформлені поліси ОСАЦПВ;

у водіїв немає ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Якщо хоча б один із пунктів порушено, Європротокол не спрацює.

Чи змінилася за умов воєнного стану вартість автоцивілки

Оскільки в Україні з 1 липня поточного року набули чинності збільшення розмірів страхових сум за обов’язковим автострахуванням, то ціна автоцивілки зросла, але не суттєво.

Підняття страхових сум за договорами дає змогу споживачам отримати кращий фінансовий захист, що особливо важливо в умовах зростання цін на деталі та комплектуючі до автомобілів.

Нагадуємо, що вартість автоцивілки в Україні залежить від:

типу транспорту (легковий автомобіль чи вантажний, мотоцикл, автобус, причіп);

потужності двигуна ТС;

місця реєстрації автовласника;

наявності або відсутності франшизи (це частина коштів, яка не покривається СК).

Як оформити автоцивілку, якщо фізичні відділення закриті

Наразі не завжди можна потрапити до відділення страхової компанії для фізичного оформлення поліса. Альтернативою в цій ситуації стає електронне страхування, коли водій за допомогою одного смартфона може купити автоцивілку онлайн.

Така можливість не передбачає роботи страхового агента, комісія якого закладена в ціну договору, а отже, ваш ОСАЦПВ буде економніший за паперовий бланк.

Онлайн-поліс випускається у форматі PDF та фіксується в базі Моторно-транспортного бюро України. Клієнт отримує страховку на електронну пошту. Вона також підтягується до мобільного застосунку Дія.

Процедура страхування умовно відбувається так:

Клінт вводить дані автомобіля і місто реєстрації автовласника для розрахунку вартості страховки. Вибирає програму (швидке виготовлення автоцивілки можливе на агрегаторах). Вносить необхідну інформацію в анкету. Оплачує поліс та отримує його на електронну пошту.

Згідно з ПДР (пункт 2.1) пред’явити ОСАЦПВ автомобіліст має право з екрана мобільного пристрою. Друкувати страховку не потрібно, це залишається на розсуд користувача.

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