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Як працює автоцивілка під час воєнного стану?

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 17:30
Автоцивілка під час воєнного стану: особливості оформлення в Україні
Фото: Pexels

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