Як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР: топ-5 способів

Понад два роки в Україні працює система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Разом з нею з’явилася й можливість вчасно відстежувати наявність штрафів, не виходячи з дому. Для цього тобі потрібен лише смартфон та наявність інтернету.
Детальна інструкція про те, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР, — у матеріалі.
Для перевірки штрафів за номером авто в Україні потрібно знати дві речі: номер авто, яке ти хочеш перевірити, та дані документів власника автомобіля.
Як відомо, всі штрафи з камер автофіксації йдуть автоматично власнику автомобіля, а не водієві, який був за кермом у момент порушення.
Заходимо на сайт і вказуємо такі параметри:
Після відправлення запиту ти отримаєш відповідь з результатом.
Якщо ж штраф усе-таки є, застосунок не тільки покаже інформацію про його розмір, а й надасть фотозвіт і опис про те, де і що було порушено.
Якщо ти маєш застосунок Дія на телефоні, то повідомлення про штрафи за порушення ПДР надходитимуть як звичайні повідомлення на телефон.
Для відображення штрафів у застосунку знадобиться лише водійське посвідчення чи техпаспорт.
У застосунку МВС Штрафи ПДР можна легко знайти постанови, оформлені на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.
Крім того, тут можна зразу сплатити штраф у разі його наявності.
У водіїв популярністю користується Telegram-бот, який допомагає:
Це зручна альтернатива застосункам, особливо, якщо ти активний користувач Telegram. Запити обробляються швидко та без затримки.
Якщо ти порушив(-ла) ПДР, то тепер зможеш сплатити штраф і в мобільних застосунках Приват24 та Monobank.
Наразі в Україні діють такі розміри штрафів:
Якщо ти сплатиш хоча б 50% від встановленої суми штрафу протягом 10 днів, то все буде гаразд.
А от якщо не сплатити штраф протягом 30 днів, то така постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, а особа, яка вчинила правопорушення, зі статусу правопорушника переходить в статус боржника.
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