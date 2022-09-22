Як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР: топ-5 способів

Понад два роки в Україні працює система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Разом з нею з’явилася й можливість вчасно відстежувати наявність штрафів, не виходячи з дому. Для цього тобі потрібен лише смартфон та наявність інтернету.

Детальна інструкція про те, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР, — у матеріалі.

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Як перевірити штрафи на авто: де саме це можна зробити

На сайті Головного сервісного центру МВС України.

У застосунку Дія.

У мобільному застосунку Штрафи ПДР.

За допомогою телеграм-ботів.

У застосунках Monobank/Приват24.

Для перевірки штрафів за номером авто в Україні потрібно знати дві речі: номер авто, яке ти хочеш перевірити, та дані документів власника автомобіля.

Як відомо, всі штрафи з камер автофіксації йдуть автоматично власнику автомобіля, а не водієві, який був за кермом у момент порушення.

Як перевірити штрафи ПДР на авто на сайті ГСЦ МВС

Заходимо на сайт і вказуємо такі параметри:

номер транспортного засобу;

серію і номер постанови або інформацію про власника ТЗ (дані паспорта або водійського посвідчення).

Після відправлення запиту ти отримаєш відповідь з результатом.

Якщо ж штраф усе-таки є, застосунок не тільки покаже інформацію про його розмір, а й надасть фотозвіт і опис про те, де і що було порушено.

Як перевірити штрафи ПДР у мобільному застосунку Дія

Якщо ти маєш застосунок Дія на телефоні, то повідомлення про штрафи за порушення ПДР надходитимуть як звичайні повідомлення на телефон.

Для відображення штрафів у застосунку знадобиться лише водійське посвідчення чи техпаспорт.

Щоб сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху, достатньо:

відкрити застосунок;

перейти у графу Послуги;

вибрати розділ Штрафи за порушення ПДР;

вибрати зручний спосіб оплати.

Як перевірити штраф за номером авто у мобільному застосунку Штрафи ПДР

У застосунку МВС Штрафи ПДР можна легко знайти постанови, оформлені на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Крім того, тут можна зразу сплатити штраф у разі його наявності.

Як перевірити штрафи ПДР за допомогою телеграм-боту

У водіїв популярністю користується Telegram-бот, який допомагає:

додати авто в систему програми для відстеження штрафів;

дізнатися про актуальність та оплатити їх зі знижкою 10%;

підписатися на повідомлення про нові штрафи;

отримати допомогу, якщо виникають запитання.

Це зручна альтернатива застосункам, особливо, якщо ти активний користувач Telegram. Запити обробляються швидко та без затримки.

Як перевірити штрафи ПДР в Монобанку / Приват24 штрафи

Якщо ти порушив(-ла) ПДР, то тепер зможеш сплатити штраф і в мобільних застосунках Приват24 та Monobank.

Як перевірити штрафи ПДР: розмір штрафів

Наразі в Україні діють такі розміри штрафів:

перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

перевищення встановленої швидкості більш ніж на 50 км/год — 1700 грн;

перевищення встановленої швидкості, яке призвело до створення аварійної ситуації — 3400 грн (з подальшою можливістю позбавлення прав).

Як перевірити штрафи ПДР і коли їх треба сплатити

Якщо ти сплатиш хоча б 50% від встановленої суми штрафу протягом 10 днів, то все буде гаразд.

А от якщо не сплатити штраф протягом 30 днів, то така постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, а особа, яка вчинила правопорушення, зі статусу правопорушника переходить в статус боржника.

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