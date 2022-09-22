Как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД: топ-5 способов

Более двух лет в Украине работает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Вместе с ней появилась возможность вовремя отслеживать наличие штрафов, не выходя из дома.

Для этого тебе нужен только смартфон и интернет. Подробная инструкция о том, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД, — в материале.

Как проверить штрафы на авто: где именно это можно сделать

На сайте Главного сервисного центра МВД Украины

В приложении Дія.

В мобильном приложении Штрафы ПДД.

С помощью телеграм-ботов.

В приложениях Monobank/Приват24.

Для проверки штрафов ПДД по номеру авто в Украине нужно знать две вещи: номер авто, который ты хочешь проверить, и данные документов владельца автомобиля.

Как известно, все штрафы с камер видеофиксации идут автоматически владельцу автомобиля, а не водителю, находящемуся за рулем в момент нарушения.

Как проверить штрафы ПДД на авто на сайте ГСУ МВД

Заходим на сайт и указываем следующие параметры:

номер транспортного средства;

серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (данные паспорта или водительского удостоверения).

После отправки запроса вы получите ответ с результатом.

Если штраф все же есть, приложение не только покажет информацию о его размере, но и предоставит фотоотчет и описание того, где и что было нарушено.

Как проверить штрафы ПДД в мобильном приложении Дія

Если у тебя есть приложение Дія на телефоне, то уведомления о штрафах за нарушение ПДД будут приходить в виде обычного сообщения на телефон.

Для отражения штрафов в приложении понадобится только водительское удостоверение или техпаспорт.

Чтобы заплатить штраф за нарушение ПДД, достаточно:

открыть приложение;

перейти в графу Услуги;

выбрать раздел Штрафы за нарушение ПДД;

выбрать удобный способ оплаты.

Как проверить штраф по номеру авто в мобильном приложении Штрафы ПДД

В приложении МВД Штрафы ПДД можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.

Кроме того, здесь можно сразу заплатить за штраф при его наличии.

Как проверить штрафы ПДД в телеграм-боте

У водителей особой популярностью пользуется Telegram-бот, который помогает:

добавить авто в систему программы для отслеживания штрафов;

узнать актуальность и оплатить их со скидкой — 10%;

подписаться на уведомления о новых штрафах;

получить помощь при возникновении вопросов.

Это удобная альтернатива приложениям, особенно если ты активный пользователь Telegram.

Запросы обрабатываются быстро и без задержки.

Как проверить штрафы ПДД в Монобанке / Приват24 штрафы

Если ты нарушил(-а) ПДД, теперь сможешь уплатить штраф в мобильных приложениях Приват24 и Monobank.

Как проверить штрафы ПДД: их размер

Сейчас в Украине действуют такие размеры штрафов:

превышение скорости более чем на 20 км/ч — 340 грн;

превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 грн;

превышение установленной скорости, которое привело к созданию аварийной ситуации — 3400 грн (с последующей возможностью лишения прав).

Как проверить штрафы ПДД и когда их нужно оплатить

Если ты оплатишь хотя бы 50% от установленной суммы штрафа в течение 10 дней, то все будет хорошо.

А вот если оплата штрафа не была осуществлена ​​в течение 30 дней, то такое постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, со статуса правонарушителя переходит в статус должника.

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