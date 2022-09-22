Как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД: топ-5 способов

Более двух лет в Украине работает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Вместе с ней появилась возможность вовремя отслеживать наличие штрафов, не выходя из дома.
Для этого тебе нужен только смартфон и интернет. Подробная инструкция о том, как проверить штрафы на авто за нарушение ПДД, — в материале.
Для проверки штрафов ПДД по номеру авто в Украине нужно знать две вещи: номер авто, который ты хочешь проверить, и данные документов владельца автомобиля.
Как известно, все штрафы с камер видеофиксации идут автоматически владельцу автомобиля, а не водителю, находящемуся за рулем в момент нарушения.
Заходим на сайт и указываем следующие параметры:
После отправки запроса вы получите ответ с результатом.
Если штраф все же есть, приложение не только покажет информацию о его размере, но и предоставит фотоотчет и описание того, где и что было нарушено.
Если у тебя есть приложение Дія на телефоне, то уведомления о штрафах за нарушение ПДД будут приходить в виде обычного сообщения на телефон.
Для отражения штрафов в приложении понадобится только водительское удостоверение или техпаспорт.
Чтобы заплатить штраф за нарушение ПДД, достаточно:
В приложении МВД Штрафы ПДД можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.
Кроме того, здесь можно сразу заплатить за штраф при его наличии.
У водителей особой популярностью пользуется Telegram-бот, который помогает:
Это удобная альтернатива приложениям, особенно если ты активный пользователь Telegram.
Запросы обрабатываются быстро и без задержки.
Если ты нарушил(-а) ПДД, теперь сможешь уплатить штраф в мобильных приложениях Приват24 и Monobank.
Как проверить штрафы ПДД: их размер
Сейчас в Украине действуют такие размеры штрафов:
Если ты оплатишь хотя бы 50% от установленной суммы штрафа в течение 10 дней, то все будет хорошо.
А вот если оплата штрафа не была осуществлена в течение 30 дней, то такое постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, со статуса правонарушителя переходит в статус должника.
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