Как оформить страховку на авто и какие документы для этого нужны

Покупка авто — ожидаемое и важное событие. Однако после этого существует еще несколько обязательных этапов, которые необходимо сделать: оформление, покупка аптечки и огнетушителя и страхование. О последнем мы и поговорим сегодня.
Как оформить страховку на авто в Украине, какие виды страховки существуют и где их делают — рассказываем в материале.
Существует несколько видов страховок авто, любая из которых покрывает некое количество страховых случаев.
Страхование автомобилей сейчас предлагают только частные предприятия и компании. Государственного страхования в Украине уже нет. Выбрать компанию для страховки машины можно в салоне, если машину покупали новой, или через поисковик.
Также услуги разных частных страховых компаний предлагает ПриватБанк. Для того чтобы выбрать страховщика через ПриватБанк, нужно выполнить пошаговую инструкцию.
Как застраховать авто через ПриватБанк
Перейди в меню Сервисы.
И в одном, и в другом меню можно найти опцию ОСАГО.
Введи свой госномер авто и выбирай из вариантов страховых компаний, чьи условия тебе подходят.
Оформить страхование авто можно в любой компании, которая тебе нравится или чьими услугами ты уже пользовался(-лась).
В среднем все страховщики предлагают страхование от 1500 до 2000 грн и более.
В среднем все страховщики предлагают страхование от 1500 до 2000 грн и более.
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Для страхования авто нужно также взять следующие документы:
Во время военного положения действие страховых услуг изменилось. Читай в нашем другом материале, можешь ли ты рассчитывать на страховые возмещения, если твою машину повредили обстрелы.
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