Як оформити страхування на авто та які документи для цього потрібні

Купівля авто — очікувана та важлива подія. Та після цього існує ще кілька обов’язкових етапів, які необхідно зробити: оформлення, купівля аптечки та вогнегасника і страхування. Про останнє ми й поговоримо сьогодні.
Як оформити страховку на авто в Україні, які види страхування авто існують та де їх роблять — розповідаємо у матеріалі.
Існує кілька видів страхувань авто, кожен з яких покриває деяку кількість страхових випадків.
Страхування автівок в Україні зараз пропонують лише приватні підприємства та компанії. Державного страхування в Україні уже немає. Обрати компанію для страхування машини можна у салоні, якщо машину купували новою, або у пошуковику.
Також послуги різних приватних страхових компаній пропонує ПриватБанк. Для того щоб обрати страховика через ПриватБанк, потрібно виконати покрокову інструкцію.
Як застрахувати авто через ПриватБанк
Перейди у меню Сервіси.
І в одному, і в іншому меню можна знайти опцію ОСЦПВ.
Введи свій держномер авто та обирай з варіантів страхових компаній, чиї умови тобі підходять.
Оформити страхування авто можна у будь-якій компанії, яка тобі до вподоби або чиїми послугами ти уже користувався(-лася).
В середньому усі страховики пропонують страхування від 1500 до 2000 грн та більше.
В середньому усі страховики пропонують страхування від 1500 до 2000 грн та більше.
Pexels
Для страхування авто треба також взяти такі документи:
Під час воєнного стану дія страхових послуг змінилася. Читай у нашому іншому матеріалі, чи можеш ти розраховувати на страхові відшкодування, якщо твоє авто пошкодили обстріли.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.