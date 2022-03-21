Від бомбардувань під час війни постраждав автомобіль та будинок. Чи можна розраховувати на страховку?

Вероніка Кононенко, практикантка сайту 21 Березня 2022, 08:00
страхування
Фото: ДСНС/Facebook

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