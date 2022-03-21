Від бомбардувань під час війни постраждав автомобіль та будинок. Чи можна розраховувати на страховку?

Знищені будинки, інфраструктура, машини та життя — це все результати випущених окупантом ракет.

Під час війни постраждали вже сотні автомобілей та будинків, багато їхніх власників розраховує на страхування.

Директор страхової компанії В’ячеслав Черняховський для сайту Економічна Правда розповів, що робити, якщо ваше авто чи квартиру знищили окупанти та чи допоможе вам страхування?

Як працює страхування?

Принципи прості. Ви оформлюєте страхування на певне майно, інвестиції або життя.

Потім регулярно платите за це певну суму, вказану у договорі, а в обмін отримуєте гарантію, що в разі настання страхового випадку отримаєте від компанії компенсацію.

Страхова компанія прогнозує скільки страхових випадків може трапитися і відповідно до цього формує резерви на виплати, витрати та встановлює ціни на послуги.

З війною змінюється все, це форс-мажорні обставини, в яких люди перестають витрачати кошти на необов’язкові витрати.

Так, від початку війни обсяг фінансових надходжень у страхові компанії скоротився майже на 50%.

Тому у разі настання страхового випадку у більшості клієнтів компанія не зможе одразу і в повному обсязі виплатити компенсацію.

Війна — це страховий випадок?

Війна та всі руйнації від війни не входять до звичайних страхових випадків.

Традиційні види страхування не покривають збитків, завданих під час воєнних дій — обстрілів, бомбардувань тощо.

Це стандартний виняток у договорах страхування майна, який просто не входить до страхового випадку.

Тому власникам застрахованих авто та будинків, які постраждали від дій окупантів, не варто розраховувати на страхові виплати.

Навіть тим, у кого оформлений поліс каско.

Однак, якщо настане страховий випадок визначений у договорі, наприклад, ДТП, то страхові виплати будуть.

Що треба, щоб отримати страхування?

Для того, щоб страхова компанія таки виплатила компенсацію постраждалим від воєнних дій, треба було оформлювати спеціальний вид страхування від воєнних ризиків.

Таке страхування є доволі дороге, тому власники автомобілей та дрібної нерухомості не оформлювали його.

Подібні договори укладали лише заможні люди та бізнеси, які були розташовані дуже близько до зони бойових дій та могли постраждати від обстрілів.

Пік прийшовся на 2014 рік й продовжувався до 2016 року.

Проте останніми роками такі страховки майже не укладали, тому й виплат не буде.

В деяких країнах страхують навіть інфраструктурні об’єкти: мости, будівлі, аеропорти тощо.

Проте в Україні не заведена така практика. Відбудовуватися країна буде частково з допомогою Євросоюзу та репарацій Росії.

А поки від ворожих ракет страждають наші автомобілі та будинки, деякі люди українського виробництва не стидаються наживатися на інших.

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