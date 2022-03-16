Україна

Пріоритети України у переговорах і відбудова втрачених домівок — звернення Зеленського на 21 день війни

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 17 Березня 2022, 01:14

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