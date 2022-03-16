Пріоритети України у переговорах і відбудова втрачених домівок — звернення Зеленського на 21 день війни

Звернення президента України Володимира Зеленського до нації, світової спільноти та росіян за підсумками 21 дня війни.

Мої пріоритети на переговорах абсолютно зрозумілі. Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни.

Володимир Зеленський також розповів про гуманітарні коридори та те, як російська сторона намагається їх зірвати.

Президент звернувся до росіян і військових з закликом не допускати кровопролиття на українській землі.

Громадяни Росії! Чим ваша блокада Маріуполя відрізняється від блокади Ленінграда у роки Другої світової війни? Кого ви успадкуєте?

– Ми вже працюємо над програмою відновлення нашої країни після війни. Я обіцяю кожному українцю, який втратив свій дім, який втратив, на жаль, свою квартиру в наслідок бойових дій чи обстрілів, що держава Україна відновить усе, — додав Зеленський.

Президент впевнений, ми зможемо швидко відбудувати нашу державу. Якими б не були збитки.

Це буде історичною відбудовою. Проектом, який надихатиме світ, так само як і наша боротьба за нашу свободу. Як і наша боротьба за нашу Україну.

Дивіться повне відео звернення Зеленського ввечері 16 березня 2022 року.