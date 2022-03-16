Евакуація, гуманітарні коридори та звільнення мера Мелітополя — що вдалося 16 березня

Щодня ми намагаємось допомогти усім українцям, які опинились у блокаді окупаційних військ. Загарбники ігнорують усі домовленості про режим тиші та не дають провести евакуацію мирного населення.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прозвітувала про роботу гуманітарних коридорів станом на вечір 16 березня 2022 року.

Сьогодні особливу увагу та зусилля було зосереджено на організації безпеки наших людей, яким вдалось вирватись з блокадного Маріуполя.

Нашу колону з продовольством та автобусами для евакуації так і не пропустили в Маріуполь. Тому зважаючи на ситуацію, було організовано збір людей, які вибрались із заблокованого міста до Бердянська. Наразі колони приватного транспорту продовжують рухатись у напрямку Запоріжжя.

Всього до Запоріжжя сьогодні прибуло 6426 маріупольців. З них – 2039 дітей.

Продовольство і медикаменти залишились у Бердянську, де організовано пункти допомоги усім, хто продовжує виїжджати із блокадного міста.

Продовжуються перемовини щодо режиму тиші на завтра, щоб евакуювати людей з Маріуполя до Запоріжжя.

Також планується організувати гуманітарні коридори до заблокованих населених пунктів Харківської та Київської областей.

Приємна новина в тому, що нарешті вдалося витягти із полону незламного мера Мелітополя Івана Федорова, який вже прямує до Києва. Величезна подяка команді, яка організувала цю операцію та успішно її провела.

Ірина Верещук також звернулась до представників місцевого самоврядування, територія яких тимчасово окупована:

Ми будемо битися за кожного українця і за кожного з вас.

Саме цим ми відрізняємось від окупантів, які посилають своїх громадян на вірну смерть з метою загарбати територію України.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підсумував здобутки ЗСУ в Миколаївській області та відновлення роботи бізнесу та державних установ.