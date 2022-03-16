Україна

Евакуація, гуманітарні коридори та звільнення мера Мелітополя — що вдалося 16 березня

Даніела Долотова, редакторка сайту 16 Березня 2022, 23:08

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