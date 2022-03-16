Эвакуация, гуманитарные коридоры и освобождение мэра Мелитополя — что удалось 16 марта

Каждый день мы стараемся помочь всем украинцам, оказавшимся в блокаде оккупационных войск. Захватчики игнорируют все договоренности о режиме тишины и не дают провести эвакуацию мирного населения.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук отчиталась о работе гуманитарных коридоров на вечер 16 марта 2022 года.

Сегодня особое внимание и усилия были сосредоточены на безопасности наших людей, которым удалось вырваться из блокадного Мариуполя.

Нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации не пропустили в Мариуполь. Поэтому, учитывая ситуацию, был организован сбор людей, которые выбрались из заблокированного города в Бердянск. В настоящее время колонны частного транспорта продолжают двигаться в направлении Запорожья.

Всего в Запорожье сегодня прибыло 6426 мариупольцев. Из них 2039 детей.

Продовольствие и медикаменты остались в Бердянске, где организованы пункты помощи всем, кто продолжает выезжать из блокадного города.

Продолжаются переговоры по поводу режима тишины на завтра, чтобы эвакуировать людей из Мариуполя в Запорожье.

Также планируется организовать гуманитарные коридоры в заблокированные населенные пункты Харьковской и Киевской областей.

Приятная новость в том, что наконец-то удалось вытащить из плена несгибаемого мэра Мелитополя Ивана Федорова, который уже направляется в Киев. Огромное спасибо команде, которая организовала эту операцию и успешно ее провела.

Ирина Верещук также обратилась к представителям местного самоуправления, территория которых временно оккупирована:

Мы будем биться за каждого украинца и каждого из вас.

Именно этим мы отличаемся от оккупантов, которые посылают своих граждан на верную смерть с целью захватить территорию Украины.

Напомним, ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подытожил достижения ВСУ в Николаевской области и возобновление работы бизнеса и государственных учреждений.