Наведем порядок — Ким о работе Николаевской области и достижениях на линии фронта

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подытожил достижения ВСУ в Николаевской области и возобновление работы бизнеса и государственных учреждений.

Ким сообщил, что линию фронта отодвинули, и заверил, что шансов захватить Николаев у россиян нет.

Россияне не знают, что делать, командиры их бросили.

Между тем, Николаевская область постепенно восстанавливает привычный ритм жизни.

Мы переходим в обычный режим работы. Порядок наведем. Сейчас будут усилены меры по безопасности горожан и бизнеса.

Ким предупредил, что в военное время за мародерство предусмотрена повышенная ответственность, а также посоветовал “не лазить там, где не надо”. Иначе ВСУ и полиция могут расстрелять.

К сожалению, ситуация в Энергодаре остается крайне тяжелой. Смотри, как работает Запорожская АЭС и когда представители Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ приедут в Украину.