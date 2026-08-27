Пенсии с 1 сентября 2026: кому начислят доплаты

Пенсии с 1 сентября 2026 повысят отдельным категориям пенсионеров за счет возрастных доплат и страхового стажа. Об общем повышении всех пенсий в Украине речь не идет, потому что основной этап индексации выплат завершился в марте.

Кому повысят пенсии с 1 сентября 2026

С 1 сентября 2026 минимальная пенсия останется на уровне 2 595 грн, однако отдельные категории украинских пенсионеров получат увеличенные выплаты благодаря возрастным компенсационным доплатам.

Если общая пенсия не превышает 10 340 грн, тогда ежемесячные возрастные доплаты составляют:

70-75 лет — 300 гривен;

75-80 — 456 гривен;

старше 80 — 570 гривен.

Такая надбавка начисляется автоматически без необходимости обращения в Пенсионный фонд. Деньги должны быть засчитаны после дня рождения пенсионера. Отметим, что возрастные доплаты заменяют друг друга после перехода в следующую возрастную категорию, а не суммируются.

С 1 сентября 2026 остаются в силе минимальные пенсионные выплаты для разных категорий граждан Украины в зависимости от их страхового стажа:

4 213 грн — от 65 лет (неработающие пенсионеры, полный стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) и от 80 лет (если есть минимальный стаж — 20 лет для женщин и 25 для мужчин);

4 050 грн — от 70 до 80 (полный стаж — 30 лет для женщин и 35 для мужчин);

3 725 грн — до 70 (если стаж 30/35) и украинцев с инвалидностью I группы.

3 406 грн — другие категории неработающих пенсионеров.

Работающие пенсионеры получат увеличенные размеры выплат после увольнения.

Также остаются в силе выплаты для лиц с инвалидностью из-за Чернобыльской катастрофы:

I группа — 11 041 гривна;

II группа — 8 838 гривен;

III группа — 6 808 гривен.

Пенсионеры, проживающие в горных населенных пунктах (Закарпатье, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области) имеют право на 20% надбавки к пенсии. В случае этой доплаты пенсионерам придется обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением, поскольку данный вид доплат не является автоматическим.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров представил Верховной Раде концепцию масштабной пенсионной реформы, которая должна полностью изменить принцип начисления пенсий.

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