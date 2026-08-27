Для тебя Экономия

Пенсии с 1 сентября 2026: кому начислят доплаты

Марина Слизовская 27 августа 2026, 19:00 2 мин.
пенсии с 1 сентября
Кому повысят пенсии с 1 сентября Фото Unsplash

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